Evan Fournier et les Spurs : un intérêt mutuel ?

Evan Fournier peut imaginer aux Spurs et réciproquement. En attente de son transfert depuis qu’il est sorti de la rotation des Knicks cette saison, le Français espère jouer sous de nouvelles couleurs à la rentrée. Celles-ci pourraient être le noir et blanc, puisque l’intérêt de San Antonio pour l’arrière se confirme.

Selon Ian Begley de SNY, plusieurs équipes se sont intéressées à Fournier dans le cas d’un potentiel trade. La nouvelle franchise de Victor Wembanyama fait partie d’entre elles. De son côté, le co-capitaine des Bleus lors du dernier Euro peut se projeter dans le Texas.

« C’est sûr que jouer pour Gregg Popovich, apprendre de lui, ce serait un plaisir, un honneur », a-t-il reconnu dans une récente interview avec Yann Ohnona de L’Équipe. « Après, être avec Victor, dans l’optique des JO, pour commencer une entente sur le terrain, ce serait top. Mais par rapport à ma carrière, cela ne changera rien au taf que j’aurai à accomplir. »

Là où les choses se compliquent cependant, c’est que les Spurs disposent désormais d’une marge de manœuvre limitée. Après avoir re-signé Tre Jones, Sandro Mamukelashvili et Julian Champagnie, ainsi qu’absorbé plusieurs salaires dans des transferts, la franchise n’a plus d’espace sous le salary cap. Elle devrait donc envoyer des joueurs à New York en cas de transaction afin de récupérer les 18,9 millions de dollars d’Evan Fournier pour l’exercice 2023-2024.

