Evan Mobley, « le meilleur rookie avec lequel j’ai joué »

Les performances d'Evan Mobley, son calme et sa sérénité, font de lui le favori pour le titre de Rookie of the Year. Les compliments ne cessent de pleuvoir pour le jeune intérieur des Cleveland Cavaliers, dont le comportement est au moins aussi impressionnant que ses stats.

Les vétérans qui l'observent, le côtoient ou l'affrontent depuis son arrivée en NBA sont formels. Le Californien est un talent exceptionnel et va être amené à rapidement devenir l'un des visages de la ligue. Kevin Love a évoqué ses similitudes avec Kevin Garnett, JJ Redick le voit aller très loin et les chiffres incitent à penser qu'il y a aussi du Chris Webber chez lui.

Evan Mobley : Love est fan de lui et le compare à Kevin Garnett

Rajon Rondo n'est pas allé chercher de comparaison. Le meneur vétéran des Cavs n'y est pas allé par quatre chemins. Lui qui a fréquenté un paquet de joueurs depuis ses débuts en NBA dans les années 2000 n'a tout simplement jamais vu ça.

Rajon Rondo on @evanmobley:

"He might be the most talented rookie I’ve every played with, being able to control so many things on the court, even without scoring the basketball.” #LetEmKnow #NBA #RookieOfTheYear

