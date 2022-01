Evan Mobley : Love est fan de lui et le compare à Kevin Garnett

Kevin Love tient un rôle précieux de vétéran dans le vestiaire des jeunes Cleveland Cavaliers, qui poursuivent leur belle saison dans la Conférence Est. L'ancien All-Star était l'invité de JJ Redick dans son podcast The Old Man and the Three et il a évoqué le cas d'Evan Mobley. Love et le sensationnel rookie s'entendent bien et ce que voit le champion NBA 2016 est incroyablement prometteur.

"Evan Mobley n'a que 20 ans et n'est même pas encore pleinement en contrôle de son corps. C'est drôle de l'observer. Il a tout. Il sera un grand joueur dans cette ligue et je ne veux pas lui mettre de limites en disant qu'il sera un joueur du top 5 ou du top 10. Il sera aussi fort qu'il le voudra. Quand il est face au jeu, il a vraiment envie de percuter et de mettre son défenseur dans le panier en même temps que le ballon. C'est ce qui m'a surpris avec lui au début. Il n'a pas du tout peur de l'aspect physique. Les tirs qu'il met déjà à ce stade de sa carrière, c'est impressionnant. Pareil pour sa prise de décision, son sang froid et sa confiance en lui qui se manifeste avec calme".

Kevin Love s'est au passage vu demander si Evan Mobley lui rappelait un joueur en particulier. Avant de concéder que le talent du jeune Californien était assez unique, un nom - et pas des moindres - lui est venu à l'esprit.

"Evidemment, ils sont très différents au niveau du tempérament et de la manière dont ils gèrent leurs affaires, mais avec sa taille, son élasticité et ce qu'il est capable de faire, il me fait penser à Kevin Garnett. Mais ce qu'il fait et ce qu'il pourra faire dans deux ou trois ans, ça fait de lui un joueur unique. [...] Pour moi, s'il continue ainsi, ça ne fait aucun doute qu'il sera élu Rookie de l'année".

Depuis son arrivée en NBA en provenance de USC, Mobley tourne à 15 points et 7.8 rebonds de moyenne, avec une capacité épatante à jouer des deux côtés du terrain de manière impactante.

Evan Mobley marche sur les traces de Chris Webber