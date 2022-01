Evan Mobley marche sur les traces de Chris Webber

Comparer les statistiques de deux joueurs à 28 ans d'écart n'est pas forcément pertinent tant la NBA a évolué durant cette période. On peut quand même tirer quelques enseignements positifs et prometteurs du fait qu'un rookie en 2022 soit aussi productif qu'un joueur devenu membre du Hall of Fame. Evan Mobley, l'un des favoris pour le titre de Rookie of the Year, semble ainsi marcher dans les pas de Chris Webber.

"C-Webb" était un joueur magnifique dont le prime et le palmarès ont été tronqués par les blessures. Mobley est un débutant formidable, auquel on ne peut que souhaiter de s'attirer autant de louanges que Webber à un moment dans sa carrière. Si on les met sur le même plan alors que leurs registres ne sont pas identiques, c'est à cause des chiffres.

A l'heure qu'il est, Evan Mobley a compilé 444 points, 245 rebonds, 75 passes, 53 contres et 24 interceptions en 30 matches. Chris Webber est le seul autre joueur dans l'histoire de la NBA - depuis que les statistiques individuelles sont aussi complètes en tout cas - à avoir atteint au minimum ces totaux pour chaque catégorie.

Au terme de sa première saison en NBA, l'ex-membre du Fab Five de Michigan avait été nommé Rookie of the Year, avant d'être tradé à Washington par les Warriors. C'est à Sacramento qu'il a ensuite passé ses plus belles années, avec une place de finaliste de la Conférence Ouest contre les Lakers en 2002.

Avec le talent qu'il affiche jusqu'ici sous le maillot des Cavs, Mobley semble avoir le matériel pour faire une au moins aussi belle carrière que C-Webb.

