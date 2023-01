Evan Mobley sort une perf unique depuis… Olajuwon en 1997 !

Evan Mobley est phénoménal et il l'a rappelé contre Milwaukee avec une performance que l'on n'avait plus vue depuis 26 ans et un certain Hakeem Olajuwon.

Généralement, lorsqu'un joueur actuel voit son nom cité pour une comparaison avec Hakeem Olajuwon, c'est qu'il est plutôt sur la bonne voie. Jusqu'ici plus connu pour sa défense phénoménale de maturité, Evan Mobley a aussi montré qu'il pouvait être monstrueux en attaque lorsque le besoin se faisait sentir. Le sophomore des Cavs a été formidable lors de la victoire contre Milwaukee et a réalisé une performance que l'on n'avait plus vue depuis 1997, justement des mains de "Dream".

Mobley a inscrit 38 points, son record personnel en NBA, mais c'est surtout la manière dont il l'a fait qui est remarquable. L'ancien joueur de USC n'a pas marqué le moindre lancer franc, ni le moindre panier à 3 points pour atteindre ce total. C'est simple, aucun joueur en NBA n'avait marqué autant de points de cette manière depuis Olajuwon et ses 48 points face à Denver il y a 26 ans.

Deux autres joueurs ont déjà inscrit au moins 38 points de la sorte avant Hakeem : Alex English, par deux fois (44 pts en 1984 vs Utah, 38 pts en 1988 vs New York) et George Gervin, alias "Iceman", avec 42 points en 1985 contre les Spurs.

Certes, Giannis Antetokounmpo n'était pas là pour contrarier la performance offensive d'Evan Mobley, mais la manière dont il a dominé la raquette et ses alentours a de quoi terrifier la concurrence sur ce qu'il deviendra dans quelques années, lui qui est déjà un rouage absolument essentiel à Cleveland.

Evan Mobley (Tonight vs. MIL): 38 PTS | 0 FT | 0 3FG Hakeem Olajuwon (1/30/97 vs. DEN): 48 PTS | 0 FT | 0 3FG Alex English (12/6/88 at NYK): 38 PTS | 0 FT | 0 3FG Alex English (3/3/84 vs. UTA): 44 PTS | 0 FT | 0 3FG George Gervin (1/25/85 vs. SAS): 42 PTS | 0 FT | 0 3FG https://t.co/LGyu5MDAhX — Cavs Notes (@CavsNotes) January 22, 2023

