Excellent, Desmond Bane promet un game 7 à la maison contre les Lakers

Desmond Bane était déjà un élément fondamental des Grizzlies pendant la saison régulière. Le voilà devenu encore plus important et efficace dans cette série à couteaux tirés contre les Lakers. Sur les deux derniers matches, l'arrière de Memphis a été le meilleur joueur de son équipe. Si sa performance dans le game 4 (36 pts) a été éclipsée par LeBron James, Bane a remis le couvert dans le game 5, devant son public. Avec 33 points, 10 rebonds et 5 passes à 12/21 (4 paniers à 3 points), le collègue de backcourt de Ja Morant a été dans tous les bons coups pour permettre aux Grizzlies de rester en vie.

Là où Dillon Brooks fait dans la provocation un peu gratuite et plus si souvent assumée, Desmond Bane reste l'un des garants de l'assurance - presque de l'arrogance - de cette équipe. Pas besoin de troller LeBron ou n'importe quel adversaire qu'il aurait dans le pif. Bane pense juste que Memphis est la meilleure équipe et va renverser la situation. C'est ce qu'il a expliqué après la rencontre.

"On doit aller là-bas avec le même état d'esprit et la même mentalité. Je l'ai déjà dit et je le redis là : on va revenir ici pour jouer un game 7 devant les meilleurs fans de la ligue".

Si ça se produit - ce qui implique une difficile victoire de Memphis sur le parquet des Lakers - on espère que Desmond Bane nous donner les résultats des séries à venir et éventuellement les numéros du loto.

Depuis le début de la série contre les Lakers, Bane tourne à plus de 25 points, 6 rebonds et 3 passes de moyenne à 44%. Il lui manque simplement l'adresse à 3 points (31.8%) qui a fait sa force durant la saison régulière, lui qui shootait à 48.9% pour 7 tentatives primées par match.

