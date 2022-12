Expulsé, Ja Morant facetime une fan en plein match pour s’expliquer

Les Grizzlies ont passé une sale soirée. Leur série de 7 victoires de suite a pris fin à Oklahoma City et Ja Morant a été expulsé avant la fin de la première mi-temps pour deux fautes techniques. Sur la deuxième, on a d'abord cru que les arbitres avaient sanctionné son interaction avec une spectatrice en imaginant qu'il s'agissait d'une prise de bec. Les refs ont indiqué après coup que c'est parce que Morant aurait été insultant envers eux et leur intégrité lors de cette discussion avec une fan, qu'ils lui ont indiqué le chemin du vestiaire.

Le meneur de Memphis a en tout cas tenu à faire savoir à la fan en question, qui portait un sweater à son effigie et se sentait coupable, qu'elle n'y était pour rien et que les seuls responsables étaient les arbitres. Il a donc envoyé son père en mission, en plein match, pour un petit appel sur Facetime avec la spectatrice en question.

On n'arrête pas le progrès.

Ja had Tee Morant FaceTime the fans he was talking to before ejection 😂💯

This is Lisa, a Ja Morant superfan who lives in OKC. She was at the center of the interaction that got Ja Morant ejected.

“I was just telling Ja, ‘let’s go.’

“He was just like he can’t do much because (the refs) missed a call.” pic.twitter.com/KkZqQcIBiR

— Joe Mussatto (@joe_mussatto) December 18, 2022