“Faite sortir Russ du banc était une mauvaise décision”, Beverley défend Westbrook et son passage aux Lakers

Patrick Beverley a tenu à défendre Russell Westbrook et son passage décevant aux Los Angeles Lakers.

L'expérience Russell Westbrook aux Lakers en 2021 et 2022 a été un échec retentissant, jusqu'à son trade vers les Clippers en cours de saison dernière. Le MVP 2017 avait petit à petit perdu sa place de titulaire et était devenu un vrai bouc émissaire pour beaucoup d'observateurs. Patrick Beverley était aux premières loges et a tenu à défendre celui qui était anciennement son ennemi, avant qu'ils ne se rapprochent en tant que coéquipiers. Voilà ce qu'il a expliqué lors de son passage dans la Gil's Arena de Gilbert Arenas.

"Je veux être coach quand je serai en retraite, parce que j'aime trop le basket. Je pense qu'il y a moyen de coacher sans sur-manager et sur-coacher. Cette décision de faire sortir Russ du banc, je pense qu'elle était mauvaise. Il était le pouls de cette équipe et je ne crois pas que ce choix ait été dicté par la tactique. Il s'est basé sur ce que les médias et Los Angeles disaient sur Russ la saison précédente.

Je trouve que Darvin Ham a fait du très bon boulot quand même, je n'ai rien de mal à dire sur lui, mais je ne suis pas d'accord avec les choix qu'il faisait pour son cinq de départ. C'est parce qu'il venait de Milwaukee et que c'est très différent de Los Angeles. Ici, toutes les décisions que tu prends sont décortiquées à la télévision et tu passes tout le temps à l'antenne.

Je pense qu'on aurait eu des résultats encore meilleurs avec un cinq composé de Russell Westbrook, moi, LeBron James, Anthony Davis et Austin Reaves. Même Austin aurait trouvé le moyen de briller".

Russell Westbrook a fort heureusement retrouvé le plaisir de jouer et abandonné le statut de cible des médias à son arrivée chez les Clippers, où il a été irréprochable et même admirable en fin de saison, pour compenser les absences de Kawhi Leonard et Paul George.

