Les Bucks ne sont pas morts. En imposant un combat de tous les instants, ils ont arraché le Game 3 et sont donc revenus à 2-1 dans cette série face aux Nets. Mais le Game 4 sera tout aussi capital. Car on ne revient que rarement d'un 3-1. Encore moins avec deux de trois prochains matches à l'extérieur. Milwaukee va donc devoir conserver ce sentiment d'urgence. Auquel cas, les vacances interviendront, encore cette année, un peu tôt.

Les deux dernières années ont été difficiles pour les Bucks malgré cette première place à l'Est. Il y a eu ce retournement de situation contre Toronto en 2019, et cette fessée mémorable l'an passé face au Heat. Une troisième élimination de suite avant les Finales NBA pourrait être une vraie déception compte tenu de l'effectif et des ambitions.

L'insider référence en NBA Adrian Wojnarowski admet qu'une défaite de Giannis et cie dans le Game 3 aurait précipité la chute de Mike Budenholzer de manière certaine. Arrivé en 2018, l'ancien des Hawks, double coach de l'année, n'arrive pas à faire passer ce cap à ses troupes en playoffs. Et, pour ESPN, il parait de plus en plus évident qu'il sera le premier fusible à sauter. Du moins s'il y a élimination.

Evidemment, rien n'est encore fait. Tant que Milwaukee restera en course, Mike Budenholzer restera l'homme de la situation. Sauf qu'au sein du front office, on n'a pas oublié les deux dernières saisons. Les prochains jours, voir semaines, seront donc déterminants pour l'avenir de l'ancien disciple de Gregg Popovich dans le Wisconsin.

