Scott Brooks n'est plus le coach des Washington Wizards malgré sa bonne relation avec Russell Westbrook. La valse continue.

Décidément, quelle journée et quelle période pour les coaches NBA ! Alors que sa relation avec Russell Westbrook semblait devoir lui permettre de poursuivre son aventure chez les Washington Wizards, Scott Brooks ne prolongera pas dans la capitale.

Adrian Wojnarowski d'ESPN annonce que Scott Brooks et les Wizards ne sont pas tombés d'accord sur les termes d'un nouveau contrat et que, par conséquent, celui-ci va partir libre après 5 ans sur le banc de D.C. Malgré la petite épopée de fin de saison pour qualifier les Wizards via le play-in tournament, Scott Brooks ne faisait pas l'unanimité auprès des fans ces dernières saisons.

Après Brad Stevens (Boston), Terry Stotts (Portland), Steve Clifford (Orlando), Nate Bjorkgren (Indiana) et Stan Van Gundy (New Orleans), un sixième poste vient donc de se libérer en NBA pour l'intersaison à venir. L'été va être très animé et le lifting très important sur les bancs à la reprise.

