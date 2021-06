Après seulement un an sur le banc des New Orleans Pelicans, Stan Van Gundy est limogé pour ne pas avoir tiré le meilleur parti de l'équipe.

Le retour de Stan Van Gundy en NBA n'aura duré qu'une saison. Selon ESPN, les New Orleans Pelicans ont mis un terme à la courte aventure avec l'ancien finaliste NBA, revenu aux affaires lors de la dernière intersaison.

Il faut bien reconnaître que rien ne s'est passé comme prévu pour les Pelicans cette saison. En dehors de l'excellente saison à titre individuel de Zion Williamson, le bilan collectif a été calamiteux et NOLA n'est même pas parvenu à finir dans le top 10 pour pouvoir disputer le play-in tournament.

Stan Van Gundy allume ses joueurs, Lonzo et Bledsoe dans le viseur !

Van Gundy, qui s'était éloigné des terrains pour devenir consultant après son passage à Detroit, n'a pas eu la même réussite que son collègue revenant Tom Thibodeau. Des joueurs comme Brandon Ingram ont stagné et les méthodes de l'homme au "putain de mur" n'ont pas plu à tout le monde en interne. Son habitude de dézinguer certains de ses joueurs publiquement, non plus.

Zion Williamson ou JJ Redick ont plusieurs fois évoqué le côté strict et old school de Stan Van Gundy, qui n'aura finalement pas réussi à faire de ce jeune groupe talentueux ce qu'il aurait aimé. Après Terry Stotts, Brad Stevens, Steve Clifford et Nate Bjorkgren, la valse des coaches continue en NBA.

Marc Stein du New York Times indique que Teresa Weatherspoon, ancienne star WNBA et actuelle assistante à New Orleans, fait partie des candidats à la succession de Van Gundy. Weatherspoon a travaillé tout particulièrement avec Zion Williamson la saison passée, ce qui pourrait être un atout de taille dans la discussion.

Zion, LeBron, Shaq... 10 monstres aux saisons folles mais frustrantes