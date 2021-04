Stan Van Gundy allume ses joueurs, Lonzo et Bledsoe dans le viseur !

Dès sa nomination, on avait déjà des doutes sur la capacité de Stan Van Gundy, un coach rigoureux, assez âgé et à l’ancienne, à se « connecter » aux jeunes joueurs des New Orleans Pelicans pour les aider à se développer. Mais les premiers mois ne font que confirmer les craintes : le message de l’entraîneur n’a pas l’air de passer auprès de son groupe. L’exemple d’hier soir est assez parlant.

Les Pelicans devaient gagner contre les New York Knicks. Ils menaient de trois points avec moins de 8 secondes à jouer. SVG a alors demandé à ses joueurs de faire faute, ou d’empêcher à tout prix un tir extérieur. Ils ne l’ont pas écouté. Et au final, Reggie Bullock a arraché la prolongation sur un drive de Derrick Rose. Les Knicks l’ont ensuite emporté dans le temps supplémentaire.

« On s’est complètement foiré sur toute cette action. Il y a eu deux erreurs sur cette action. Et les responsables le savent. On méritait de perdre. Quand on fait ça, on mérite de perdre. Ce n’est même pas comme si nos adversaires avaient mis un panier difficile. On mérite de perdre. Des lycéens auraient pu faire ce qu’il y avait à faire », confiait le coach, évidemment en colère.

Les deux principaux visés sont Eric Bledsoe et Lonzo Ball. Le premier parce qu’il n’a pas fait faute sur Derrick Rose dès la remise en jeu. Il a d’ailleurs avoué après le match qu’il n’était « pas concentré » lors du temps mort précédent. Quant à Ball, il est venu en aide sur le layup, laissant ainsi Bullock libre de tout marquage alors que les Pelicans pouvaient se permettre de prendre deux points mais pas trois.

Pas sûr que Stan Van Gundy reste plus d’une saison et demie à la tête de l’équipe.

CQFR : Adebayo ce héros, les Knicks sont increvables