Flippant : Joel Embiid écrase (involontairement) la tête de Grant Williams avec son pied

"Je suis content qu'il n'ait pas mis tout son poids sur moi..." En effet, le spectaculaire mais finalement mineur incident de jeu entre Joel Embiid et Grant Williams dans le game 3 entre Boston et Philadelphie aurait pu déboucher sur une blessure sérieuse pour le Celtic si le MVP 2023 n'avait pas rapidement retiré son pied.

En tentant d'éviter Jaylen Brown et Grant Williams qui s'étaient jetés au sol pour disputer un ballon près de lui, Embiid a écrasé le crâne de Williams contre le sol, même au ralenti, les images sont impressionnantes.

Joel Embiid est rapidement venu aux nouvelles et Grant Williams lui a signifié qu'il ne lui en voulait pas du tout et qu'il savait qu'il essayait de disputer le ballon.

Joel Embiid: "My bad. I landed on your head?"

Grant Williams: "Hey, it's the playoffs brother."

Joel: "Y'all fell. I tried to fall."

GW: "I knew you were going for the ball."

Joel: "I tried to jump over."

GW: "It's what we battle for, bro."pic.twitter.com/CZ2tT66p88 https://t.co/M4iiruFHU3

