Comme tous les ans, la NBA doit s'adapter selon les indisponibilités de certaines stars. Initialement sélectionnés pour le All-Star Game, Kevin Durant, Stephen Curry et Zion Williamson ne seront pas en mesure de participer à la fête. Et pour les remplacer, la Ligue a opté pour De’Aaron Fox, Anthony Edwards et Pascal Siakam !

Pour le meneur des Sacramento Kings, il s'agit de sa première convocation au ASG. Et il ne s'agit pas franchement d'une surprise. Fox participe aux bons résultats des Californiens en tournant à 24,2 points de moyenne.

Même chose pour Edwards. Le jeune talent des Wolves va découvrir le match des étoiles. Et même si le bilan collectif des Wolves reste mitigé, il a sérieusement elevé son niveau de jeu ces dernières semaines : 24,7 points, 6 rebonds, 4,6 passes décisives et 1,6 interception de moyenne.

Concernant Siakam, il va faire son retour au All-Star Game. Déjà présent en 2019-2020, le Camerounais porte les Toronto Raptors sur ses épaules. Avec 25 points, 8 rebonds et 6,2 passes décisives de moyenne, il n'a donc pas volé sa sélection.

Cependant, on peut tout de même se demander pourquoi James Harden, meilleur passeur de la NBA et lieutenant irréprochable de Joel Embiid aux Philadelphia Sixers, a été encore boudé. Enfin, avec les absences de KD, Curry et Williams, Embiid, Lauri Markkanen et Ja Morant vont intégrer les titulaires.

Pour rappel, les capitaines, LeBron James et Giannis Antetokounmpo, feront les équipes juste avant le match le 19 février prochain.

