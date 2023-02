Les snobés du All-Star Game 2023

On connait le nom des 24 joueurs qui participeront au All-Star Game 2023 à Salt Lake City le 19 février prochain, après l'annonce des remplaçants désignés par les coaches. Même s'il reste la possibilité d'un appel tardif pour remplacer un blessé (Kevin Durant et Zion Williamson ?), plusieurs joueurs peuvent l'avoir mauvaise et n'auraient pas volé leur place si les votants, puis les coaches, n'en avaient pas décidé autrement

A l'Est

James Harden (Brooklyn Nets)

C'est sans doute celui qui fait le plus parler. On le sait, Harden ne bénéficie pas d'un gigantesque capital sympathie dans la ligue, mais son absence n'en reste pas moins surprenante. Cette saison avec Brooklyn, il tourne encore plus de 20 points et 11 passes de moyenne à quasiment 40% à 3 pts, dans un rôle de playmaker dont Joel Embiid avait vraiment besoin. Il n'est pas étranger à la très belle dynamique des Sixers en ce moment. Déjà All-Star 10 fois dans sa carrière, James Harden se préparera sûrement un petit trip de deux ou trois jours dans un spot où il pourra se consoler comme il sait si bien le faire, dans des établissements pour gentlemen. Pour le moment, il est plutôt dans l'agacement...

Trae Young (Atlanta Hawks)

Atlanta est sur une saison compliquée, indéniablement. Le fait que Trae Young ait complètement paumé son tir à 3 points n'aide pas, bien entendu, mais ce n'est pas pour autant que le meneur des Hawks n'apporte pas d'autres choses et dans des proportions importantes. Cette semaine, il est ainsi devenu le deuxième plus jeune joueur de l'histoire de la NBA à compiler au moins 8 000 points, 3 000 passes décisives et 1 000 rebonds en carrière. Young tourne à plus de 27 points et 10 passes de moyenne. Son jeu est "All-Star Game compatible", ce qui rend son absence dommageable.

Trae Young a des défauts, mais il est quand même méchamment précoce

Jimmy Butler (Miami Heat)

Butler a manqué pas mal de matches cette saison et le week-end du All-Star Game n'est pas particulièrement coché sur son calendrier chaque année. Il a tout de même déjà participé à l'événement à 6 reprises et pourra souffler un peu pendant la période de repos, ce qui est finalement une bonne nouvelle pour Miami. "Jimmy Buckets" avait loupé les éditions 2019 et 2021, comme si les années paires ne l'intéressaient pas. En attendant, lorsqu'il joue, le Heat a une autre allure et personne n'a envie de le trouver sur son chemin au 1er tour des playoffs.

Pascal Siakam (Toronto Raptors)

En dépit du classement (12e) lui aussi décevant des Raptors, Pascal Siakam a plutôt bien tenu la barre sur le plan individuel en tournant quasiment à 25 points, 10 rebonds et 6 passes de moyenne. "Spicy-P" va rester à une seule sélection au All-Star Game pour l'instant, en attendant de voir ce que comptent faire les Canadiens autour de la trade deadline.

Jalen Brunson (New York Knicks)

Les coaches ont choisi d'envoyer un joueur des Knicks pour représenter la franchise et son bon parcours à l'Est. Ils ont choisi Julius Randle. Nous, tant qu'à faire, on aurait plutôt récompensé Jalen Brunson, qui a métamorphosé New York avec un aplomb et une sérénité désarmants. Avec 22.8 points et 6 passes de moyenne, l'ancien joueur des Mavs réussit tout simplement la meilleure saison de sa vie.

Darius Garland (Cleveland Cavaliers)

Lui aussi à un jeu très adaptable au All-Star Game et on aurait bien aimé l'y voir. Malheureusement, il a peut-être été un peu éclipsé par les performances de Donovan Mitchell. C'est injuste, puisque Garland tourne quand même à 21.8 points et 8 passes de moyenne à presque 40% à 3 points, dans une équipe clairement en lice pour finir dans le top 4 à l'Est.

A l'Ouest

De'Aaron Fox (Sacramento Kings)

Les fans des Kings rêvaient d'avoir deux de leurs représentants au All-Star Game cette année. Il n'y aura finalement que Domantas Sabonis. De'Aaron Fox n'a pas passé le cut, bien qu'il soit le fer de lance du 3e de l'Ouest et soit sur les bases de la saison la plus adroite de sa carrière sur le plan global (50%). Entre Damian Lillard, Ja Morant et Shai Gilgeous-Alexander, il était compliqué de se faire une place chez les guards remplaçants cette année. Les coaches ayant utilisé leur wild card pour d'autres profils, Fox se retrouve sur le carreau.

Kawhi Leonard (Los Angeles Clippers)

Quand Kawhi joue, Kawhi est un All-Star indiscutable. Mais Kawhi commence seulement à enchaîner les matches et est à peu près autant excité par la perspective de passer trois jours de festivité à Salt Lake City qu'un être humain lambda à l'idée de prendre le RER B en heure de pointe. On ne va donc pas trop le plaindre. Le "fun guy" est sans doute ravi d'éviter le cirque médiatique.

Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves)

Minnesota est un peu moins bien classé que prévu et a démarré de manière très compliquée, mais Anthony Edwards a relevé la tête depuis plusieurs semaines et casse tout en 2023. On ne l'entend plus se plaindre qu'il n'a pas assez de place pour dunker à cause des deux big men de son équipe et il tourne à 24.9 points, 6.1 rebonds et 4.6 passes, avec des pourcentages d'adresse en amélioration. Son heure n'est pas encore venue, mais elle arrivera. On a hâte, parce qu'il n'y a aucun doute sur le fait que lorsqu'il disputera son premier All-Star Game, Edwards essaiera de mettre des gens sur un poster.

Aaron Gordon (Denver Nuggets)

Dans l'idée où une équipe en tête de sa Conférence mériterait plus qu'un seul représentant, beaucoup ) Denver militait pour Aaron Gordon. Surtout que Gordon n'avait pas exclu d'ajouter en dernière minute son nom pour le Slam Dunk Contest s'il était All-Star. Ce ne sera pas le cas, bien que l'ancien du Magic fasse une saison extrêmement propre, dans la peau de lieutenant de Nikola Jokic.