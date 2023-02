Trae Young a des défauts, mais il est quand même méchamment précoce

Trae Young a du mal à être un leader respecté à travers la ligue, bien qu'il ait déjà une finale de Conférence à son actif en 2021. Le meneur des Atlanta Hawks souffre d'une réputation d'individualiste plus intéressé par l'empreinte qu'il va laisser que par le collectif. La critique est sans doute fondée, mais il ne faut pas pour autant ranger Young au rayon des joueurs banals.

Cette nuit, lors de la large victoire d'Atlanta contre Phoenix, Trae Young a enregistré 20 points et 12 passes. Sa 11e passe décisive de la nuit lui a permis de valider sa précocité en matière d'accomplissements dans la ligue la plus relevée du monde. En effet, à 24 ans et 135 jours, le All-Star est devenu le deuxième plus jeune joueur de l'histoire à compiler au moins 8 000 points, 3 000 passes décisives et 1 000 rebonds en carrière. Comme souvent, LeBron James est le détenteur du record de précocité, puisqu'il a atteint ces chiffres à 24 ans et 67 jours.

Trae Young l'a en revanche fait en moins de matches que LeBron, arrivé dans la ligue à 18 ans, mais en plus de rencontres qu'Oscar Robertson (326).

Une fois que l'intéressé aura retrouvé son shoot et le moyen de ramener les Hawks à une place plus conforme à leurs qualités au classement, on pourra alors s'apercevoir que Young est lui aussi un joueur assez phénoménal. Cette saison, il tourne à plus de 27 points et 10 passes de moyenne, mais Atlanta ne pointe qu'au 8e rang à l'Est et aura du mal à éviter le play-in en fin de saison.

