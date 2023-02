James Harden, absent du ASG, dénonce un manque de respect

Il s'agit très clairement d'une surprise. Pour la première fois depuis 2012, James Harden ne disputera pas le All-Star Game. L'arrière des Philadelphia Sixers n'a pas été choisi par les entraîneurs pour figurer parmi les remplaçants de la Conférence Est.

Sur les postes extérieurs, l'ex-superstar des Houston Rockets a subi la concurrence de Jaylen Brown, DeMar DeRozan, Jrue Holiday et Tyrese Haliburton. Et même s'il a raté des matches (36 disputés), il affiche de bonnes moyennes : 21,4 points, 11 passes décisives et 6,4 rebonds.

Le tout en jouant un rôle essentiel dans les bons résultats des Sixers, désormais à la 3ème place à l'Est. Immédiatement, Harden a dénoncé un "manque de respect" sur les réseaux sociaux. Et face à la presse, il n'a pas voulu défendre son cas.

"Je ne vais pas m'assoir ici et dire que j'aurais dû être un All-Star, je n'ai pas besoin de défendre mon cas. Les chiffres le démontrent, et notre classement aussi", a lâché James Harden.

Défendu par Joel Embiid et plusieurs de ses partenaires, James Harden ressent une frustration qui semble légitime. En tout cas, cette déception risque de le motiver à faire encore plus sous les couleurs des 76ers.

