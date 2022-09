France-Espagne : les notes des Bleus

L'équipe de France s'est inclinée en finale de l'Eurobasket 2022 contre l'Espagne. Encore une fois... Les Bleus ont néanmoins décroché la médaille d'argent et, peut-être, de quoi avoir suffisamment de confiance pour aborder le Mondial 2023.

Voici le bulletin de notes des hommes de Vincent Collet sur cette triste soirée.

Dégoutés par Juan Hernangómez, les Bleus perdent la finale

Evan Fournier : B+

Il aura fini son tournoi avec panache. Des gros shoots, bien compliqués, 23 points et 20 d'évaluation à 50% au shoot. On peut soit tirer notre chapeau au capitaine des Bleus, soit noter que c'est lorsqu'il est contraint de faire un one-man show que les Bleus sont les moins performants.

Guerschon Yabusele : B+

Il a ramené presque à lui seul les Bleus à -3 en début de troisième quart-temps après une première mi-temps très compliquée. Pour ce rush d'adrénaline et cette bonne séquence, on a envie de le remercier. Pour son magnifique tournoi aussi. Espérons que le Dancing Bear aura les mêmes crocs à chaque compétition avec la France désormais. 13 points, 6 passes (!)

Rudy Gobert : C

La déception, forcément. Rudy a été tellement dominant sur les autres rencontres du tournoi qu'on espérait qu'il en soit de même contre l'Espagne. Malheureusement, il a eu du mal des deux côtés du terrain. Trop loin du cercle en attaque, moins tranchant que d'habitude en défense contre des adversaires plus malins, la Stiffle Tower a vacillé. 6 points, 6 rebonds, 3 pertes de balle et -7 de différentiel

Terry Tarpey : A-

Irréprochable, encore une fois. Le SEUL joueur français avec un +/- positif. De quoi de se demander s'il n'aurait pas fallu le faire jouer plus que 21 minutes. Statistiquement, ce n'est pas tellement impressionnant (4 points, 9 rebonds, 2 passes, 1 interception), mais dans l'énergie, le QI défensif et l'envie, c'est de niveau élite. Pas étonnant que son maillot soit le plus vendu du moment. D'ailleurs, on va aller s'en commander un petit. Un petit Tarpey pour la route.

Thomas Heurtel : B-

Les stats sont là : 16 points et 7 passes décisives. Mais dans les faits, Heurtel a été beaucoup moins bon que sur ses dernières sorties. Il n'a pas empêché les Espagnols de prendre le large, ni n'a eu les coups de chaud qui ont fait sa légende. Son tournoi reste de très bonne facture et c'est de bon augure pour le Mondial et les J.O.

Elie Okobo : C+

On ne s'attendait pas à le voir autant, mais avec les problèmes de faute d'Albicy et le besoin de dynamiser tout ça, Vincent Collet l'a rapidement mis à contribution. Il a tenté des choses, a marqué 9 points, mais a aussi le plus mauvais +/- de l'équipe (-15) et 2 pertes de balle en 20 minutes. C'est toujours ça d'emmagasiné en termes d'expérience, mais on sait qu'il vaut mieux que ce qu'il a montré dans cet Eurobasket.

Moustapha Fall : C

Il sortait d'un superbe match contre la Pologne. On a malheureusement vite compris que celui-ci ne serait pas pour lui.

Timothé Luwawu-Cabarrot : C

Il est tellement important lorsqu'il est au point défensivement et en ligne avec son shoot... Ses 4 minutes passées sur le parquet ont coincidé avec un -9 encaissé par les Bleus et on ne l'a pas revu. Frustrant, comme son tournoi où on l'attendait comme un aspirant-cadre et où il aura finalement été irrégulier.

Vincent Poirier : B-

Il a perdu deux ballons évitables, certes. Mais son association avec Yabusele n'était pas si mal et il a converti en dunk ses deux seules opportunités.

Andrew Albicy : C

On aurait aimé le voir saignant comme à son habitude en défense et plus à son aise face à des joueurs qu'il connait bien.

La capacité des Bleus à apprendre de leurs erreurs : D

20 balles perdues. 20 ! La folie, c'est de se comporter toujours de la même manière et d'attendre des résultats différents.

Adam Sandler : A

Le mec a donné un second souffle à la carrière de Juancho Hernangomez, aka "Bo Cruz", qui a assassiné les Bleus dimanche. 27 points à 7/9 à 3 points.

L'employé qui a tamponné le passeport de Lorenzo Brown juste avant l'Euro : A

Sans doute la personne la plus clutch d'Espagne. L'employé hein, pas Brown.

Vincent Collet : C

Amath M'Baye (0 minutes), il avait piscine ?