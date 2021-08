Le tirage au sort des quarts de finale du tournoi olympique est connu. On s'en doutait un peu puisqu'il y avait 50% de chances que cela arrive : l'équipe de France féminine affrontera l'Espagne pour une place dans le dernier carré. Traditionnelle bête noire des Bleues, surtout à l'Eurobasket, la Roja est sortie invaincue de son groupe, en battant la Serbie, le Canada et la Corée du Sud.

Mieux armées que lors du dernier Euro, où la star Alba Torrens avait dû renoncer à cause du Covid, les Espagnoles semblent favorites. Néanmoins, il y a du mieux du côté français, malgré deux défaites en trois matches. Lundi matin, les joueuses de Valérie Garnier n'ont perdu que de 11 points (après avoir été très proches et parfois même devant au tableau d'affichage) et montré des choses intéressantes.

Le vainqueur de ce match France - Espagne, qui se tiendra mercredi à 14 heures (heure française) affrontera le vainqueur de l'autre affiche de cette partie de tableau entre la Belgique et le Japon. De l'autre côté, Team USA et l'Australie vont se livrer un gros duel en quarts, pendant que la Serbie, championne d'Europe en titre, sera opposée à la Chine.

Les Bleues résistent à Team USA et se qualifient pour les quarts !