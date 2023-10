Gros coup dur pour Frank Ntilikina juste avant la saison

Frank Ntilikina s'est fracturé le tibia lors de la présaison et il va manquer au moins quatre semaines de compétition.

C'est sans doute la dernière chance, ou pas loin, pour Frank Ntilikina en NBA. Drafté en huitième position en 2017, le meneur français a joué 316 matches - dont seulement 65 dans la peau d'un titulaire - pour 4,8 points et 2,2 passes de moyenne sous les tuniques des New York Knicks et des Dallas Mavericks. Il ne s'est jamais vraiment imposé dans une rotation mais ça ne l'a pas empêché de décrocher un contrat avec les Charlotte Hornets pour la saison à venir. Sauf que celle-ci va démarrer sans lui. En effet, le joueur de 25 ans s'est blessé au tibia pendant la présaison. Une fracture qui devrait l'écarter des terrains plusieurs semaines. Au moins un mois d'absence.

Sauf que son deal avec les Hornets n'est que très partiellement garanti et les places sont chères. Si jamais la franchise de Caroline du Nord décide de le couper, le natif d'Ixelles (Belgique) pourrait galérer à retrouver un spot dans un roster. Steve Clifford, le coach de Charlotte, avait tout de même souligner les qualités défensives du joueur de l'équipe de France, en estimant notamment qu'il était le meilleur élément de son groupe de ce côté du terrain. Les Hornets ont plusieurs scoreurs mais c'est vrai qu'ils n'ont aucun stoppeur dans l'effectif. En espérant pour Frank Ntilikina que ça pousse les dirigeants à le conserver et à attendre qu'il soit remis sur pied.

Sa blessure pourrait indirectement profiter à un autre tricolore, Théo Maledon. Le jeune homme est en "two way contract" avec les Hornets et il aura éventuellement quelques opportunités pour se montrer en back-up de LaMelo Ball à la mène.

Frank Ntilikina reste en NBA et signe avec Charlotte