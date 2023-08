Frank Ntilikina reste en NBA et signe avec Charlotte

Frank Ntilikina ne renonce pas encore à la NBA. Le meneur français, qui a passé les deux dernières saisons sous le maillot des Dallas Mavericks, vient de s'engager avec les Charlotte Hornets. D'après Adrian Wojnarowski d'ESPN, Ntilikina a signé un contrat partiellement garanti avec la franchise de Caroline du Nord.

L'ancien joueur des New York Knicks, actuellement avec l'équipe de France pour préparer la Coupe du monde 2023, a disputé 47 matches (5 titularisations) de saison régulière avec Dallas la saison passée sur 12.9 minutes en moyenne.

Pour rappel, Frank Ntilikina, 25 ans depuis quelques jours, a été drafté en 8e position par les Knicks en 2017, sans être parvenu à s'imposer à New York. Les Hornets ne sont pas vraiment attendus comme compétitifs à l'Est la saison prochaine, c'est un euphémisme, mais cette opportunité peut permettre à l'ex-meneur de Strasbourg de redorer son blason et de rebondir ultérieurement en NBA.

