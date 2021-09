Premièrement, on espère que Nico Mannion va vite se requinquer. Ou que la photographie postée par le journaliste Marco Pagliariccio ne rend pas bien compte de la réalité. Toujours est-il que le meneur italien passé par les Golden State Warriors et engagé par Bologne lors de l'intersaison semble avoir perdu énormément de poids, lui qui avait déjà un physique plutôt mince. La formation italienne a indiqué qu'elle cherchait d'ores et déjà un remplaçant au joueur aperçu avec l'Italie durant les Jeux Olympiques de Tokyo. Et ce joueur pourrait être... Frank Ntilikina.

Nico Mannion has lost a lot of weight due to the infection 😳 📸 @loupaya pic.twitter.com/JESRBpfoxt — BasketNews.com (@BasketNews_com) September 6, 2021

Selon deux médias italiens, la Gazzetta dello Sport et La Repubblica, le Virtus Bologne souhaite enrôler le meneur français, free agent depuis que les New York Knicks n'ont pas prolongé son contrat à la fin de la saison. Si cette piste se concrétise, ce sera un virage important dans la carrière du "French Prince".

On a beau l'avoir défendu tout au long de son aventure à New York - on peut encore penser aujourd'hui que les Knicks sont majoritairement responsables de sa non-réussite - celle-ci a été un échec cuisant pour un 7e pick de Draft. Peut-être l'ancien Strasbourgeois est-il destiné à une excellente carrière en Europe et non pas aux lumières de la NBA.

C'est une possibilité et ça ne retirera rien à ses qualités et au fait qu'on l'imaginait bien faire son trou en NBA grâce à ses prouesses défensives notamment. Peut-être cela lui servira-t-il plutôt de rebond avant qu'une franchise NBA ne décide de lui donner sa chance et de provoquer des regrets chez les Knicks.

Rien n'est signé et il ne s'agit que de rumeurs à l'heure qu'il est. Mais le fait est que l'on n'entend pas tellement parler de l'intérêt d'une équipe américaine pour Frank Ntilikina à l'heure actuelle.

