Frank Ntilikina forfait pour l’Euro, coup dur pour le backcourt des Bleus

Le secteur arrière de l'équipe de France est décimé pour l'Eurobasket 2022. On savait déjà que Nando De Colo ne serait pas de la partie et qu'Andrew Albicy était très incertain. Voilà maintenant qu'un autre médaillé d'argent olympique, Frank Ntilikina, doit renoncer. Les Bleus ont annoncé ce vendredi que le meneur des Dallas Mavericks, très à l'aise lors des dernières campagnes internationales, que ce soit au Mondial 2019 ou lors des J.O. de Tokyo, ne serait pas présent en Allemange.

Frank Ntilikina souffre de douleurs (on ne sait pas à quel endroit) qui ne lui permettent pas de pouvoir tenir sa place à 100%. En accord avec le staff médical tricolore, l'ancien joueur des New York Knicks a donc déclaré forfait. Ce qui laisse, comme meneurs potentiels à Vincent Collet : Thomas Heurtel, Elie Okobo et Théo Maledon.

Beaucoup de nations aimeraient avoir à leur disposition des remplaçants de cette qualité, mais ni Okobo, ni Maledon n'ont une vraie expérience internationale. Heurtel a fait partie des cadres du groupe mais est un peu moins en odeur de sainteté ces dernières années, ce qui n'enlève rien au fait qu'il fait toujours partie des meneurs les plus rusés et redoutés d'Europe.

Les Bleus seront en action ce vendredi soir pour leur deuxième match de préparation contre l'Italie, à Bologne. La rencontre sera diffusée à 20h30 sur les antennes de beIN Sports.

ℹ️ Communiqué officiel : Frank Ntilikina#TeamFranceBasket | #PassionnémentBleu — Équipes de France de Basket (@FRABasketball) August 12, 2022

Les Bleus dominent les Pays-Bas pour lancer leur prépa pour l'Euro