Mauvaise nouvelle à quelques heures du coup d'envoi du match entre l'équipe de France et Team USA dans le groupe A des Jeux Olympiques. Gêné par une douleur musculaire, Frank Ntilikina ne sera pas de la partie pour défier des joueurs qu'il connaît bien pour les affronter toute l'année avec les New York Knicks.

La FFBB indique que l'ancien meneur de Strasbourg est simplement "ménagé" et sera "réévalué" avant le prochain match. Les Bleus ont beau avoir un groupe solide et d'autres atouts sur les postes arrière, cette nouvelle n'en est pas moins un coup dur.

Gregg Popovich est obsédé par les Bleus et se prépare depuis deux ans

On se souvient que Frank Ntilikina avait été excellent contre Team USA lors de l'exploit du Mondial 2019. Son adresse à trois points et sa défense avaient été à la base de la victoire française. Contre une équipe américaine bien mieux armée qu'en Chine et animée par un sentiment de revanche que même Gregg Popovich a reconnu, l'absence du "French Prince" risque de se faire sentir.

On espère en tout cas pouvoir voir Frank Ntilikina en action durant le reste du tournoi, pour aider l'équipe de France à sortir du groupe A et décrocher une médaille olympique. Sur les postes arrières, Vincent Collet peut compter sur Evan Fournier, Nando De Colo, Thomas Heurtel et Andrew Albicy.