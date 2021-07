La tension monte à Tokyo à l'approche de l'ouverture des Jeux Olympiques et donc du tournoi de basket. Team USA a la pression avec le statut de grandissime favori pour la médaille d'or. Il faudra d'abord montrer les muscles contre l'équipe de France dimanche (14 heures, heure française), deux ans après le fiasco du Mondial et la défaite face aux Bleus en quarts de finale.

Gregg Popovich était déjà le coach de Team USA à l'époque. Si on pourrait croire qu'après le nombre de batailles qu'il a menées Pop n'est pas du genre à faire de fixettes sur une défaite ou un adversaire en particulier, ce n'est pas le cas. C'est ce qu'il a expliqué devant la presse jeudi.

"On se prépare pour l'équipe de France depuis deux ans. On ne fait pas ça la veille de les affronter. J'y pense tous les jours".

Certes, Team USA n'était pas aussi bien armée qu'aujourd'hui, mais personne ne prend la troupe de Vincent Collet à la légère au sein de la sélection américaine. Steve Kerr était là lui aussi en 2019 en Chine. L'adjoint de Gregg Popovich sur le banc américain est lui aussi passé devant les médias.

"Je me souviens que la France avait extrêmement bien joué et avait marqué plusieurs paniers à 3 points en toute fin de possession. On avait eu beaucoup de mal à marquer, leur défense était bonne. On a dû marquer quelque chose comme 6 points sur les 5 dernières minutes. Eux ont marqué quand il fallait en fin de partie.

On connaît bien l'équipe de France. Elle n'a pas beaucoup changé. Il y a toujours Fournier, Gobert, Batum, De Colo... Les équipes que l'on affronte à chaque fois dans les compétitions internationales changent peu. La notre n'est jamais la même. C'est ce qui est difficile.

On connaît un peu mieux la France puisqu'on l'a jouée il y a deux ans et on espère que ça va payer".