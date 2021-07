Un tweet avec une référence à Isiah Thomas, paria de la Dream Team, et on a compris où Trae Young voulait en venir...

Trae Young sort d'une saison absolument fantastique avec les Atlanta Hawks. Le jeune meneur All-Star a mené son équipe jusqu'en finale de Conférence avec un niveau de jeu stratosphérique et un culot qui dépasse l'entendement. Malheureusement, ça ne lui a pas permis d'être retenu parmi les 12 joueurs qui disputeront les Jeux Olympiques avec Team USA. Tous les non-sélectionnés sont sans doute un peu amers ou aigris. Mais Young est le seul à le faire clairement savoir.

Jeudi, dans la foulée de l'annonce du forfait de Bradley Beal à cause du protocole Covid, Trae Young a ainsi posté un tweet pour le moins équivoque : un extrait d'Isiah Thomas dans The Last Dance. On y voit le légendaire meneur des Detroit Pistons regretter son absence de la Dream Team.

"Je ne sais pas ce qui s'est passé pendant ce processus. Je remplissais les critères pour être sélectionné. Mais je ne l'ai pas été", avait lancé Thomas.

Trae Young pas encore dans les petits papiers

Young a accolé à son message un emoji avec le drapeau américain et un visage triste. Evidemment, la manière dont USA Basketball compose le groupe américain à chaque compétition fait souvent parler. Il ne s'agit pas uniquement de mettre les meilleurs joueurs NBA à chaque poste et de les expédier au tournoi.

Isiah Thomas avait été évincé à cause de son impopularité auprès des autres joueurs, à commencer par Michael Jordan. Trae Young n'est lui sans doute simplement pas encore dans les petits papiers de la fédération. Sur les postes arrières, Gregg Popovich et le grand manitou de Team USA Jerry Colangelo ont convoqué Damian Lillard, Zach LaVine, Devin Booker, Jrue Holiday et Bradley Beal.

Beal a beau être forfait, il est peu probable que Trae Young soit l'heureux élu pour le remplacer. On parlait davantage de Duncan Robinson ces dernières heures.

