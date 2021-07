La préparation de Team USA pour les Jeux olympiques de Tokyo aura été beaucoup moins sereine que d'habitude. Entre des défaites inhabituelles et le protocole Covid appliqué à Bradley Beal, Gregg Popovich et sa troupe n'ont pas été épargnés. Malheureusement, comme pressenti la veille, Beal ne sera pas de l'aventure olympique.

USA Basketball a annoncé jeudi, sans entrer dans le détail (on ne sait pas s'il est contaminé ou cas contact), que l'arrière des Washington Wizards ne s'envolerait pas pour le Japon. Team USA s'est d'ores et déjà mis en quête de son remplaçant. Le nom de Duncan Robinson est pour le moment celui qui ressort le plus.

Dans tous les cas, il s'agit d'un coup dur et Pop va devoir revoir ses plans. Bradley Beal était titulaire lors des trois matches de préparation disputés face au Nigeria, l'Australie et l'Argentine. Le quatrième et dernier match initialement planifié face à l'Australie - pour une revanche après la victoire des Boomers quelques jours plus tôt - n'aura par ailleurs par lieu pour d'évidentes raisons sanitaires.

Comme une mauvaise nouvelle ne vient jamais seule, Jerami Grant a lui aussi été placé en protocole Covid, "par prudence". L'ailier des Detroit Pistons risque d'être lui aussi un peu juste pour le départ pour Tokyo programmé le 19 juillet. Le tournoi olympique débute le 24 juillet, juste après un éventuel game 7 des Finales NBA. Trois membres de Team USA sont impliqués : Devin Booker, Khris Middleton et Jrue Holiday.

