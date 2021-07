Team USA apaise le vent de panique, l’Argentine n’a pas fait le poids

Team USA a calmé le début de tempête qui s'est abattue sur elle, à juste titre, ces derniers jours. Après des défaites étonnantes contre le Nigeria et l'Australie, les Etats-Unis ont dominé (108-80) l'Argentine sans trop de souci la nuit dernière.

Que ce soit parce que les joueurs de Gregg Popovich ont pris la chose plus au sérieux ou simplement parce que les Argentins, battus eux aussi par le Nigeria en préparation des Jeux Olympiques, n'étaient pas de taille à lutte, l'essentiel est là.

Gregg Popovich furieux contre un journaliste irrespectueux

Kevin Durant et Bradley Beal ont tous les deux inscrit 17 points, alors que Zach LaVine s'en est offert 15 avec quelques dunks bien salaces, notamment celui-ci devant Juan Pablo Vaulet, drafté en 2015 par les Charlotte Hornets.

Zach LaVine ELEVATES.. oh my 😳#USABMNT vs. Argentina on NBC Sports Network & https://t.co/HbtDcrFgfZ. pic.twitter.com/9T2mwpG1GM

