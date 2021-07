Team USA chute encore, ça commence à être inquiétant

Une équipe américaine huée sur son propre sol, ça n'arrive pas tous les jours. Team USA est officiellement entrée en mode panique cette semaine, après une deuxième défaite en autant de matches de préparation. Après l'onde de choc provoquée par celle contre le Nigeria, les Américains ont cette fois chuté contre l'Australie (91-83).

Si on pouvait comprendre les difficultés avec un effectif moins talentueux en 2019, ces revers, même dans des rencontres qui ne comptent pas, sont déroutants. L'Australie est une grande nation du basket mondial et on sait que les Boomers sont capables de battre n'importe qui. Mais ça ne peut pas excuser la manière dont Team USA donne l'impression d'être tantôt limitée et perdue, tantôt suffisante.

Encore en tête de 9 points à la mi-temps, avec comme changements dans le cinq la titularisation de Draymond Green à la place de Bam Adebayo et de Jerami Grant à la place de Jayson Tatum, le groupe de Gregg Popovich a petit à petit baissé pavillon. Contre des morts de faim comme les Australiens, ça se paye toujours cash.

En compétition FIBA, Patty Mills se transforme fréquemment en Michael Jordan et c'est encore lui qui a mené la barque (22 points) face à son coach en NBA. Le meneur australien a plusieurs fois puni Kevin Durant en un contre un. KD n'a d'ailleurs pas l'air d'avoir encore récupéré de sa campagne de playoffs avec les Nets.

Patty Mills, Joe Ingles and Matisse Thybulle all come up big in the @aus_boomers victory over #USABMNT in exhibition play to prepare for Tokyo.@Patty_Mills: 22 PTS (10 in 4th)@Joeingles7: 17 PTS, 3 3PM@MatisseThybulle: 12 PTS, 3 STL, 2 BLK pic.twitter.com/InXEGZmykS

— NBA (@NBA) July 13, 2021