Damian Lillard, sa grosse mise en garde pour Team USA

La Team USA connait une préparation pour les Jeux Olympiques de Tokyo très délicate. Damian Lillard et ses coéquipiers ont connu deux défaites en trois matches. Contre le Nigéria puis l'Australie.

Forcément, il ne s'agit pas du meilleur moyen de préparer un tel tournoi. Mais au moins, les deux revers ont poussé les Américains à une vraie prise de conscience. Lucide sur la situation, Lillard a d'ailleurs insisté sur les problèmes à régler avant le début de la compétition.

"Je pense que ça a été un processus pour nous tous. Aucun d'entre nous n'a jamais vraiment joué ensemble, à part KD et Draymond. Le jeu international est tellement différent. On essaie de comprendre comment jouer dans ce style.

Et aussi comment être une équipe et pas seulement un groupe d'individus talentueux. Ces autres équipes sont réunies depuis plus longtemps que nous, elles sont en meilleure forme que nous en ce moment.

Elles jouent en équipe depuis des années et des années en tant qu'équipe nationale, donc je pense que cela montre simplement que le talent s'améliore dans le monde entier et que nous n'allons tout simplement pas faire rouler le ballon et les battre", a prévenu Damian Lillard pour Blazers.com.