Bradley Beal en protocole Covid et forfait pour les JO ?

Team USA pensait avoir retrouvé un peu de sérénité après sa victoire contre l'Argentine mardi. Le stage de préparation pour les Jeux Olympiques de Tokyo à Las Vegas avait vu les Etats-Unis perdre contre le Nigeria et l'Australie, suscitant l'inquiétude des observateurs. Voilà qu'un problème d'ordre sanitaire vient se poser sur le groupe. Bradley Beal n'est pas sûr de pouvoir participer aux JO dans 10 jours.

Selon The Athletic, l'arrière des Washington Wizards a été placé en protocole Covid ces dernières heures. On ne sait pas encore si Bradley Beal a contracté le Covid-19 ou s'il est simplement cas contact. Dans les deux cas, sa venue au Japon est sans doute en péril. Il existe même un scénario catastrophe ou une partie plus importante du groupe a été exposée ou contaminée.

On n'en est pas là, mais on attend que Team USA communique sur la situation. Ce sera probablement fait dans la journée.

Team USA apaise le vent de panique, l'Argentine n'a pas fait le poids

Beal était de la partie mardi et a donc côtoyé l'ensemble du groupe, mais aussi la délégation argentine. On espère que le All-Star des Wizards n'est que cas contact et va satisfaire un contrôle négatif dans les heures et les jours qui viennent.

Bradley Beal était titulaire lors des trois matches de préparation disputés jusque-là par Team USA. Le deuxième meilleur scoreur NBA de la saison 2021 derrière Stephen Curry partageait le backcourt avec Damian Lillard. Son forfait obligerait Gregg Popovich à revoir ses plans et USA Basketball à rappeler un autre joueur en urgence.

