Les Wizards plus inspirés par le Thunder que les Suns, quelle conséquence pour Bradley Beal ?

Les Washington Wizards seront-ils tentés de se séparer de Bradley Beal et de l’échanger contre une tonne de picks ?

Les Washington Wizards peinent à se trouver une direction claire. En NBA, ça sous-entend souvent de se trouver un modèle à suivre en s’inspirant donc du succès d’une autre franchise. Les Phoenix Suns pourraient donner des idées à bien des organisations. En effet, l’équipe de l’Arizona squattait les profondeurs de la Conférence Ouest pendant des années avant de se relever soudainement en faisant venir Chris Paul. Aujourd’hui, la voilà en position pour gagner le premier titre de son histoire. Mais les Wizards ne comptent pas spécialement faire de même.

« De ce que j’ai compris, les Wizards, plutôt que de se dire ‘nous pouvons devenir les prochains Suns’, préfèrent penser qu’ils peuvent devenir le prochain Thunder en essayant de reconstruire depuis le début », note Tom Haberstroh.

On peut rigoler, se moquer un coup devant ce choix qui semble loufoque à première vue. Mais il s’agit d’être réaliste. Ce n’est pas facile de suivre la voie des Suns. Il faut des jeunes stars déjà en place et trouver le vétéran capable de leur faire passer un cap. Il n’y a pas un Devin Booker dans chaque effectif NBA et il n’y a pas un CP3 disponible chaque été.

Les Wizards ont fini la saison de manière très encourageante et ils peuvent capitaliser là-dessus, sur le duo formé par Bradley Beal et Russell Westbrook, pour essayer de faire mieux l’an prochain. Mais a priori, ce tandem a ses limites. Et si les dirigeants tiennent réellement à s’inspirer du Thunder, il ne serait pas étonnant qu’ils cherchent à se séparer de leurs meilleurs joueurs dans un futur proche.

OKC avait transféré Paul George et… Westbrook pour récupérer des tas de picks. La franchise dispose désormais d’une flexibilité très intéressante. Washington sera peut-être contraint de faire de même, surtout si Beal décide de ne pas prolonger à D.C. Mais son trade, souvent annoncé, n’a finalement pas eu lieu jusqu’à présent.

