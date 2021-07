Gregg Popovich a réuni les joueurs de Team USA pour la préparation des Jeux Olympiques lors d'un stage à Las Vegas cette semaine. Parmi la délégation de 12 joueurs convoqués pour venger l'affront du Mondial 2019, on retrouve Bradley Beal, l'arrière des Washington Wizards et deuxième meilleur scoreur de la saison en NBA.

Pop était déjà dans la ligue depuis des lustres lorsque Bradley Beal est arrivé en 2012 à sa sortie de la fac de Florida. Avec les Spurs, il l'affronte donc deux fois par an depuis presque 10 ans. Pourtant, quelque chose l'a surpris chez le All-Star au moment où il a orchestré les premières séances de son groupe.

"Ce que j'aime le plus chez Bradley Beal, c'est sa capacité de mouvement sans ballon. Il est très difficile à suivre avec cet équilibre et sa capacité à s'arrêter et à shooter brutalement. Je suis aussi étonné d'une chose. Il est tellement vif que j'ai toujours cru qu'il était un peu frêle, alors qu'en fait il est épais", a-t-il expliqué devant la presse.

Beal s'est étoffé avec le temps, mais il est vrai qu'il est nettement plus impressionnant de près qu'à la télévision. Sa capacité à encaisser les chocs et à résister aux défenseurs sur les drives est l'une des clés de sa réussite. Les adversaires de Team USA pendant les Jeux Olympiques - l'équipe de France, l'Iran et la République tchèque dans le groupe A pour commencer - auront sans doute fait leurs devoirs et étudié Bradley Beal. Il serait un peu trop dangereux de se concentrer uniquement sur Kevin Durant, Damian Lillard et on en passe...

