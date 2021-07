Trae Young quitte les playoffs avec une statistique historique

Quel parcours pour les Atlanta Hawks ! Les joueurs de Nate McMillan sont sortis mais ils peuvent partir la tête haute. Personne ne les attendait aussi haut. Trae Young et sa bande, quasiment derniers de la NBA la saison passée, ont été admirables pour sortir les New York Knicks puis les Philadelphia Sixers, premiers à l’Est, avant de faire douter les Milwaukee Bucks. Le tout en s’imposant constamment à l’extérieur lors du premier match de chaque série.

Cette équipe est clairement l’une des révélations des playoffs. Et Young est l’un des joueurs qui a le plus impressionné. Il découvrait ce niveau de la compétition mais il a joué comme un vétéran habitué aux joutes tendues de la post-saison. Avec des performances de mammouth à la clé et des paniers décisifs à la pelle. Le meneur All-Star conclut cette campagne avec 28,8 points et 9,5 passes.

Players in NBA history to average 28+ PPG and 9+ APG in a single playoff run (min 15 games): — LeBron James in 2018

— Trae Young in his first playoffs pic.twitter.com/vxHikeUGec — StatMuse (@statmuse) July 4, 2021

Une statistique comme ça reste inédite. Seuls deux joueurs ont déjà réussi à afficher de telles moyennes en jouant au moins 15 matches (ce qui limite le champ des possibles, il est vrai) : Trae Young et… LeBron James. Charmante compagnie. Surtout que Young est encore très jeune – très fier de ce jeu de mot. Seulement 22 ans. L’avenir lui appartient, et donc aussi aux Hawks, à l’Est.

