Frank Ntilikina marque le panier le plus improbable (et illégal ?) de Noël

Frank Ntilikina profite de l'hécatombe généralisée en NBA et chez les Mavs pour se montrer et ça fait plaisir. Le Français était à nouveau titulaire pour Dallas lors du match de Noël contre Utah dimanche. Malgré la défaite, le Français a compilé 17 points, 4 rebonds, 2 interceptions et 1 passe en 35 minutes de jeu. Le médaillé d'argent avec les Bleus aux derniers Jeux Olympiques s'est aussi fait remarquer pour un panier invraisemblable que les arbitres lui ont accordé en fin de partie.

A 7 secondes de la fin, alors les Mavs étaient menés de 6 points par le Jazz, Frank Ntilikina a eu droit à ce qui ressemble à un très gros cadeau de la part d'un corps arbitral aussi déconcerté que les spectateurs. L'ancien Strasbourgeois et Knickerbocker a pris un shoot puis, sous la pression de Donovan Mitchell, a perdu le contrôle de la balle tout en se faisant une sorte d'auto-passe vers l'avant. Le n°21 de Dallas est alors tranquillement allé récupérer le ballon pour aller marquer un panier avec la planche.

Ntilikina n'avait normalement pas le droit de récupérer la gonfle après ce tir manqué. Les arbitres avaient visiblement envie de rentrer déguster le repas de Noël sans perdre de temps et ont donc laissé l'action de dérouler.

