Les résultats de la nuit en NBA

Hawks @ Knicks : 87-101

Celtics @ Bucks : 113-117

Warriors @ Suns : 116-107

Nets @ Lakers : 122-115

Mavs @ Jazz : 116-120

Les cadeaux de Noël dont la NBA et le basket ont besoin

LeBron dépasse Kobe, les Lakers perdent encore

- LeBron James est devenu le meilleur marqueur (396 points) de l'histoire des NBA Christmas Games cette nuit, en inscrivant un point de plus que Kobe Bryant. Une bien maigre consolation pour le King, qui n'a pas pu empêcher les Lakers de s'incliner pour la 5e fois consécutive contre des Nets pourtant privés de Kevin Durant. Les 39 points en 40 minutes de LeBron et le triple-double de Russell Westbrook (13 pts, 12 rbds, 11 pds), productif mais aussi erratique en défense que maladroit en attaque (4/20) n'ont pas suffi à sauver les meubles.

Il faut dire que James Harden était de retour et a saisi l'occasion de finir en 3D (36 pts, 10 pds, 10 rbds) en formant un tandem effrayant avec Patty Mills (34 pts avec 8 paniers à 3 pts). Les Lakers ont fait le forcing et failli réussir à renverser le match dans le 4e quart-temps, mais il leur a manqué ce petit quelque chose qui leur fait défaut ces derniers temps : le feu intérieur pour gagner quels que soient les joueurs alignés en compagnie de LeBron.

.@KingJames moves to the top of a list filled with legends 👏 (via @NBA)pic.twitter.com/TZqTBxIvwU — SportsCenter (@SportsCenter) December 26, 2021

La belle histoire de Kemba Walker continue

- Le conte de Noël de Kemba Walker s'est poursuivi samedi, en ouverture des Christmas Games. Si l'affiche en elle-même entre les Knicks et les Hawks avait peu d'intérêt en l'absence de Trae Young, elle a permis de voir le meneur de New York continuer son retour en grâce aux yeux de Tom Thibodeau.

Walker est devenu le 7e joueur de l'histoire de la NBA à signer un triple-double le jour de Noël, victoire à la clé, avec 10 points, 12 passes et 10 rebonds. L'ancien meneur de Charlotte et Boston a été moins étourdissant offensivement que deux jours plus tôt, mais son activité a permis aux Knicks d'assurer leur première victoire depuis 10 ans sur un match de Noël.

New York City native Kemba Walker puts up the first Christmas Day triple-double in @nyknicks history! Great #NBAXmas moment at MSG on ESPN. pic.twitter.com/nBUVSB0gsL — NBA (@NBA) December 25, 2021

Julius Randle (25 pts, 12 rbds) et Evan Fournier (15 pts à 50%) se sont occupés du reste, alors que 9 joueurs des Hawks étaient en protocole Covid...

Giannis s'occupe des Celtics

- Boston a compté jusqu'à 19 points d'avance avant de lâcher prise face aux Bucks. Il faut dire qu'un petit détail a changé la donne : Giannis Antetokounmpo était de retour pour l'occasion. Tout juste sorti du protocole Covid, le MVP des Finales 2021 n'a pas ménagé ses efforts pour briller lors de ce Christmas Game. Avec 36 points, 12 rebonds et 5 passes, le Greek Freak a joué un grand rôle dans le comeback de Milwaukee, qui a plié l'affaire dans le money time, notamment grâce à un contre de sa superstar.

GIANNIS ROTATES OVER FOR THE BLOCK. OH MY GOODNESS. 🤯🤯🤯 8.0 left on ABC...@Bucks up 3 pic.twitter.com/M919XUnIJ7 — NBA (@NBA) December 25, 2021

Les Celtics ont montré un visage intéressant pendant une bonne partie de la soirée, même après que Jayson Tatum a involontairement cassé une dent à Jaylen Brown...

Jaylen Brown got a chipped tooth after this apparent elbow from Tatum 😬 pic.twitter.com/QHflLkbh1E — Bleacher Report (@BleacherReport) December 25, 2021

Curry brise sa malédiction de Noël

- Stephen Curry l'avait lui-même rappelé la veille : il est historiquement médiocre lors des matches NBA disputés à Noël. Pour la première fois en 9 matches joués le 25 décembre, le meneur des Warriors a dépassé la barre des 20 points (33 points) et ce petit accomplissement s'est accompagné d'une victoire sur le parquet des Suns et d'un retour sur le trône de la ligue.

Stephen Curry dropped a new #NBAXmas day career-high (33 PTS) leading the @warriors to their league-leading 27th win! 33 PTS

6 AST

3 STL pic.twitter.com/HWme4ZbMMC — NBA (@NBA) December 26, 2021

Ce n'est pourtant pas Curry qui a été le plus décisif pour Golden State cette nuit. Les 7 points d'Otto Porter dans le money time ont permis aux Warriors de se détacher dans une partie serrée entre les deux meilleures équipes NBA depuis le début de la saison. Sans Andrew Wiggins et Jordan Poole, les Californiens s'en sont remis à Porter (19 pts) mais aussi, comme toujours, à la science défensive de Draymond Green (8 pts, 10 pds, 8 rbds, 3 stls, 3 blks) et à la fraîcheur du rookie Jonathan Kuminga (12 pts en sortie de banc).

Utah domine Dallas, Ntilikina marque un panier improbable

- Le Jazz n'a toujours pas eu à envoyer de joueur dans le protocole Covid de la NBA et ça fait évidemment la différence dans des matches accrochés. Utah est sorti vainqueur de son affrontement avec Dallas, grâce un run (10-0) dans le dernier quart-temps, ponctué par un dunk de Rudy Gobert (10 pts, 11 rbds). Le trio Donovan Mitchell (33 pts), Bojan Bogdanovic (25 pts) et Mike Conley (22 pts) a fait des dégâts face à des Mavs décimés mais vaillamment portés par le tandem Kristaps Porzingis - Jalen Brunson (54 pts à eux deux).

- Frank Ntilikina a de nouveau été méritant dans le cinq de départ (17 pts, 4 rbds, 2 stls à 5/12, 5/5 sur la ligne) et a aussi inscrit le panier le plus bizarre de ces NBA Christmas Games, pour ne pas dire depuis le début de la saison.