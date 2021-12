Les cadeaux de Noël dont la NBA et le basket ont besoin

En ce jour de Noël, on a voulu invoquer l'esprit du Père Noël et essayer de trouver ce qui pourrait être utile à la NBA, au monde du basket et à ses acteurs. Joyeux Noël et excellentes fêtes à tous !

Un bon pour un abonnement au Mook , bien sûr ! T’es en galère, tu ne sais pas quoi mettre sur ta liste ou quoi offrir à ton frère, cousin, oncle, grand-père, fils, plan cul ou à la boulangère que tu rêves de serrer en scred mais tu sais pas comment lui dire (Sonia, si tu me lis…) ? L’abonnement au Mook est la réponse à tous tes tourments !

Pour Golden State : Ben Simmons !*

*Ce message a été rédigé par Ben Simmons

Un vaccin vegan homologué par l’Imam de la réserve Standing Rock Sioux dans le Dakota pour que Kyrie Irving puisse rejouer au basket.

Un vaccin vegan kasher homologué par l’Imam de la réserve Standing Rock Sioux dans le Dakota pour empêcher les Brooklyn Nets de marcher trop facilement sur les Finales NBA.

Que Candace Parker soit consultante sur tous les matches. Tous les soirs. Toute l’année. Forever <3.

Pour les Los Angeles Lakers : Ben Simmons !*

*Ce message a été rédigé par Ben Simmons

Un coup de fil de Bernard Canetti à Luka Doncic.

Pour le 77ème meilleur joueur de l’histoire de la NBA, un comeback post-blessure aussi réussi que celui du 17ème meilleur joueur de l’histoire de la NBA.

Pour les Los Angeles Clippers : Ben Simmons !*

*Ce message a été rédigé par Ben Simmons

Que Candace Parker continue à apprendre le basket à Shaquille O’Neal. Un mix jouissance-violence plus vu depuis les séances de Thierry Normandie dans le Donjon de Maîtresse Madeline.

Bon, bah allez… euh… vas-y, pour les Sacramento Kings : Ben Simmons !*

*Ce message a été rédigé par Ben Simmons

Encore une perf’ sale de Trae Young en playoffs au Madison Square Gar… ah non, fuck, les Knicks sont redevenus les Knicks.

Un combat entre les frères Morris et les frères de Jokic à la mi-temps du All-Star Game. Peut-être que comme ça on aura à nouveau envie de regarder…

Une Masterclass avec Christina Cordula pour Kyle Kuzma.

Du répit pour Klay Thompson et la possibilité d'enfin revenir sur le terrain après deux blessures catastrophiques de suite.

Bordel, c’est sûr, la Californie c’est mort ? Alors, pour les Knicks : Ben Simmons !*

*Ce message a été rédigé par Ben Simmons

Aux fans des Pistons, cette Wonderbox pour enfin voir du vrai basket.

On pourra aussi l’offrir à deux-trois GMs qui n’ont pas compris à quel putain de niveau peut jouer Elie Okobo.

Un big man pour les Hornets, parce que franchement Gordon Hayward en stretch five, c’est un peu limite. Bon, on exagère, mais leur secteur intérieur, c’est aussi désertique que ma vie sociale et sexuelle pendant les confinements.

Ah ok, donc ça préfère vraiment garder Evan Fournier, Kevin Knox et la cheville droite de Derrick Rose plutôt que de les envoyer à Morey pour moi, je vois le genre… Bon bah, pour les Santa Cruz Warriors : l’immense Ben Simmons !*

*Ce message a été rédigé par Ben Simmons

Candace, viens sur beIN.

Pour le Jazz, les Clippers et les Mavs, une saison régulière sans playoffs. Quitte à ce qu’Adam Silver lorgne du côté du foot pour améliorer son business model, une telle réforme fera plus d’heureux qu’une p****n d’adaptation de la coupe de la ligue.

Que Dirk revienne pour montrer à Luka comment passer un tour de playoffs. Si Pascal Dupraz envisage de faire revenir Hilton à Saint-Etienne, Jason Kidd pourrait essayer d’y réfléchir deux minutes.

Que Jalen Green mette son adresse et son efficacité au même niveau que son flow capillaire, qu’on aime bien, mais qui présente ses limites quand il s’agit de faire un basketteur.

Candace, je t’aime.

Pour les Cavs, signer Enes Freedom Kanter et Joakim Legalize It Noah sur trois ou quatre ans pour dissuader LeBron d’avoir ne serait-ce que l’idée de faire The Decision XVII à la fin de son contrat et venir profiter de leur nouvelle belle dynamique - et la saboter - pour pimper sa legacy.

Les « Au fait, ils deviennent quoi ? » de 2021

Un conseiller en comm’ pour Michael Porter Jr. Parce que ses positions pendant BLM, sur le vaccin ou son chouinage devant la presse à base de « Je vais aller parler au coach » parce qu’il ne touchait pas assez la balle en playoffs pour sa première vraie saison en NBA, c’est presque autant des CSC que de laisser sortir une BD où on passe pour un sombre connard quand on est censé être le petit prince du sport français :

Que le First Pick aille enfin à une équipe méritante qui en fera bon usage. OKC ?

Des vraies bonnes bouteilles de vin à siroter pour LeBron dans ses stories. Pas des daubes techniques blindées de merdes, mais des vrais bons jus de vignerons (un p'tit ploussard d'Overnoy 2011, un joli Vosne 99 de Roch, un Chenin de Leroy, un pinot de Catherine Riss ou un élégant Noly 2002 des Valette, par exemple), histoire qu'il conserve son potentiel et puisse jouer jusqu'à 50 balais.

Et on ne dit absolument pas ça pour que vous alliez vous procurer au plus vite les livres que l’on fait sur le vin. Eh ouais, on ne fait pas que des excellents Mooks sur le basket, aux éditions REVERSE.

Des ballons pour Rudy Gobert, bordel ! Il a droit à moins de tirs que l’an passé alors qu’il score plus et que son pourcentage est aussi indécent que les formes d’Alexis Texas (les Vieux Savent). Penser qu’il pourrait tirer au moins autant que Jarrett Allen ou Deandre Ayton est-il vraiment plus du chauvinisme que de penser que TP aurait dû être dans les #75 ? ​​Ça va, on rigole… ou pas.

Un deuxième miroir et une tondeuse pour Kevin Durant, parce que les cheveux sur le devant c’est déjà dur, mais l’arrière de la tête ça n’a aucun sens.

Que LeBron accepte de filer le numéro de son diététicien et de son ostéo à Zion, parce qu’on a déjà été trop privés de lui et que sa destinée, c’était pas d’être le nouveau Oliver Miller.

Des masques et un nouveau stock d’aspirine pour Steve Nash.

Une équipe NBA pour Seattle. C’est pas les équipes qui ne servent à rien qui manquent…

Candace, je ne suis pas digne de te recevoir, dis seulement une parole et je serai guéri.

Que 2022 commence comme ça :

Pour Monaco : Ben Simmons !*

*Ce message a été rédigé par Ben Simmons

Les MVP et grands gagnants de 2021