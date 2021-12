Il est parfois bon de prendre des nouvelles de gens qu'on n'a pas vu, peu vu, ou pas à leur avantage. C'est ce que l'on a fait avec quelques énergumènes de NBA pour l'année 2021 qui touche à sa fin.

Lloyd Pierce

Le pauvre Lloyd a vu les Hawks passer d’équipe à la dérive sous ses ordres à un finaliste de Conférence dès que Nate McMillan a pris les commandes. Comme Lloyd est un gars sympa, il n’est pas complètement tombé dans l’oubli puisque les Pacers lui ont offert un poste d’assistant. On espère qu’ils ne lui ont pas filé le casier de l’ancien head coach… Nate McMillan.

Victor Oladipo

Il n’y a pas très longtemps, “Dipo” était l’un des visages tendance de la ligue, un All-Star et même un participant à Masked Singer (chez nous c’était Sheila et Marie-Jo Pérec…). Une blessure et un refus de gros contrat un peu incompréhensible chez les Pacers plus tard, Oladipo n’a fait qu’une trentaine d’apparitions anecdotiques en 2021 à cheval entre Indianapolis, Houston et Miami.

Finalement opéré du genou en mai dernier et toujours pas revenu à la compétition, Oladipo est sous contrat minimum (2 millions) avec le Heat et à presque 30 ans, sans la moindre garantie que quelqu’un misera à nouveau une somme conséquente sur lui à l’avenir.

Victor Oladipo encore plus malchanceux que prévu, quel poissard

L’argent de Dennis Schröder

Schröder n’est pas blessé et est un poil plus jeune qu’Oladipo, mais il entre aussi dans la catégorie des mecs qui ont été aussi peu réalistes qu’une série policière française et ont provoqué une crise cardiaque à leur banquier. Cinq millions de dollars sur un an pour jouer à Boston, on ne cracherait pas dessus. Mais quand on sait qu’il pouvait sans doute gagner au moins trois fois plus à L.A., ça pique un peu…

Le NBA Paris Game

Ah, cette belle époque où on se frottait les mains en se disant qu’on irait tous les ans voir un match de saison régulière NBA à Paname… Covid oblige, le Paris Game n’a pas eu lieu en 2021, alors que les Brooklyn Nets et les Atlanta Hawks devaient débarquer dans la capitale. Si l’idée de base est de revenir en 2022, on ne peut plus être sûrs de rien comme nous l’ont appris les derniers mois. Honnêtement, on a tellement envie que tout redevienne normal qu’on acceptera même un OKC-Detroit comme prochaine affiche du Paris Game…

Les MVP et grands gagnants de 2021

Rachel Nichols

En quelques semaines, Tata Rachel est passée de star incontournable d’ESPN, capable de décrocher une interview exclusive avec n’importe quel joueur (cf Jimmy Butler après son entraînement mythique avec les Wolves), à une paria évincée des programmes principaux de la chaîne. Il faut dire que ses propos au téléphone - enregistrés à son insu - sur le fait que sa collègue Maria Taylor aurait été propulsée sur le devant de la scène parce qu’elle est noire, ont fait tâche.

Nichols était persuadée que la chaîne voulait petit à petit l’évincer pour promouvoir une journaliste “issue de la diversité” comme on dit chez nous, quand bien même elle serait moins compétente et expérimentée qu’elle. Résultat, son émission The Jump a sauté (lolilol) et Rachel Nichols a été déchargée de responsabilités autour des programmes NBA. Elle attend désormais sagement dans un placard doré que son contrat expire à la fin de cette saison.

Tony Allen

Vous avez l’impression d’entendre la nouvelle du retrait de maillot de Tony Allen à Memphis tous les mois depuis un an ? C’est normal. Les Grizzlies, qui viennent de retirer celui de Z-Bo, sont constamment obligés de repousser la cérémonie en l’honneur du Grindfather. Il faut dire que le brave Tony multiplie les conneries, entre son implication dans la fraude à l’assurance maladie et retraite impliquant 18 ex-joueurs NBA, et son arrestation pour violence domestiques et vandalisme.

Peut-être que c’est simplement l’univers qui essaye de dire à la franchise qu’elle doit arrêter de retirer des maillots dès qu’un type y passe quelques saisons ?

18 anciens joueurs NBA, dont Tony Allen, arrêtés pour fraude !

Ben Simmons et son psy

Quelqu’un a vu Ben Simmons et le psy - un certain Nick Tamer-Daryl - qui lui a permis de continuer à toucher son salaire même en ne se pointant pas au taf ? On ne veut pas accuser l’Australien d’avoir menti sur ses soucis de santé mentale, c’est juste que le timing était un poil arrangeant pour lui, non ?

Les New York Knicks

Bah alors, ils en sont où de leur grand retour sur le devant de la scène, les Knicks ? Non parce qu’on m’avait dit qu’avec Leon “ardo” Rose et Tom “Pochettino” Thibodeau, ça allait marcher sur l’Europe la NBA ; leurs fans nous disaient qu’on allait retrouver les Knicks des 90s, que Bing Bong tout ça ; et finalement ça donne quoi, alors ?

Kyrie Irving

A part poster des dessins laissant entendre qu'il se voit en successeur de Martin Luther King ou de Muhammad Ali, on ne sait pas trop où localiser Kyrie, si ce n'est sur la propre planète sur laquelle il vit dans sa tête. On nous a fait croire qu’il allait rejouer pour la première depuis mai avec les Nets sur les matches à l'extérieur, mais son test positif au Covid lui a fait faire un aller-retour comme Papa dans Maman. Tant qu’on ne le verra pas, on n’y croira pas.

Le nutritionniste de Doncic

Le gars a changé de numéro après les JO, ou quoi ?? Personne ne semble savoir où il est passé… (1/2)

Zion Williamson

… on sait juste qu’il n’est pas en Louisiane… (2/2)

La bulle sanitaire de Disney

Quelqu’un sait si elle va bien ? Non parce qu’on sait jamais, elle risque de resservir. Ouais, on sait, Silver a dit qu’il n’y aurait pas de bulles, mais Macron a bien dit qu’il n’y aurait pas de troisième dose, alors…

Michael Carter-Williams

Il y en a qui disent que cette personne a été Rookie Of The Year. Certains disent qu’il est encore dans l’effectif du Orlando Magic. D’autres disent que des extraterrestres ont réussi à traverser la galaxie mais n’ont pas été foutus de réussir leur atterrissage à Roswell en 1947.

Le Magic

En parlant d’Orlando, le projet du Magic c’était aussi un truc mytho classé secret défense ?

Iman Shumpert

On avait perdu la trace d'Iman Shumpert après sa pige chez les Nets la saison dernière. L'ancien joueur des Knicks et des Cavs était juste en train de se préparer à marquer l'histoire en devenant le premier joueur NBA à gagner Danse Avec les Stars. Bon, si après ça il arrive à faire un comeback en NBA et à remporter un nouveau titre, les autres prétendants au GOAT que sont MJ, LeBron et Alex Caruso devront s'incliner...