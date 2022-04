Frank Vogel c’est fini, les Lakers vont chercher un nouveau coach

Un premier domino va tomber après la saison catastrophique des Los Angeles Lakers. Et, comme souvent, il s'agit du coach. Frank Vogel n'entraînera plus la franchise californienne. Une décision qui devrait lui être annoncé dès aujourd'hui, comme le rapporte l'insider Adrian Wojnarowski.

Frank Vogel has coached his final game for the Lakers, a decision that’s expected to be shared with him as soon as Monday, sources tell ESPN. Lakers’ search expected to be lengthy and expansive with no clear initial frontrunner.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) April 11, 2022