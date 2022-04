Russell Westbrook, les problèmes ont commencé dès le premier jour !

L'expérience Russell Westbrook a symbolisé le fiasco des Los Angeles Lakers cette saison. Attendu comme la troisième star nécessaire pour jouer le titre avec LeBron James et Anthony Davis, le meneur n'a jamais réussi à s'adapter en Californie.

Et le plus grave pour les Angelenos ? Cette désillusion a été en réalité pressentie dès le premier jour ! Pourquoi ? Car l'ancien de l'Oklahoma City Thunder n'a jamais accepté les consignes de l'entraîneur Frank Vogel.

Lors du training camp, les deux hommes ont ainsi immédiatement eu des visions différentes...

"Westbrook n'a jamais respecté Vogel depuis le premier jour. A partir du moment où Frank a dit que n'importe qui obtenant le rebond pouvait remonter le terrain, ce qui est la façon dont la NBA se joue aujourd'hui, Russ a dit : 'Non, je suis le meneur. Donc donnez-moi la balle. Tout le monde court.'

Frank a ensuite répondu : 'Non, nous avons Talen (Horton-Tucker), nous avons Austin (Reaves). On a Malik (Monk). On a LeBron et AD. Ils peuvent tous faire remonter le ballon. Et Westbrook a été clair : 'Non, je suis le meneur. Donnez-moi cette balle. Tout le monde s'écarte du chemin'", a ainsi raconté un membre des Lakers pour le Los Angeles Times.