Les Toronto Raptors seront, très certainement, l'une des équipes à suivre à l'approche de la deadline des trades. Les Canadiens se retrouvent dans une situation compliquée : trop bons pour tanker, pas assez forts pour nourrir des ambitions. Actuellement 11èmes à l'Est, Fred VanVleet et ses partenaires peuvent viser le Play-In.

Mais est-ce suffisant pour le patron Masai Ujiri ? On peut sérieusement en douter. Face à cette situation, des mouvements sont donc attendus à Toronto avant le 9 février. Et selon les informations du journaliste de The Athletic Eric Koreen, un départ majeur semble possible.

Dans son développement, ce dernier explique que FFV ou Gary Trent Jr risque de faire ses valises. Avec des difficultés à développer un projet viable, les Raptors veulent récupérer des atouts avec des contrats "plus légers".

Si Fred VanVleet dispose de la meilleure valeur pour obtenir une belle contrepartie, son cas reste complexe. Pourquoi ? Car les deux parties ont l'envie de s'accorder au terme de la saison sur une prolongation.

Du coup, Trent Jr incarne visiblement l'option la plus crédible. Et un trade serait même potentiellement imminent. A 24 ans, l'arrière sera également potentiellement libre l'été prochain (player option). Une situation à surveiller.

Du mouvement aux Raptors annoncé par… CJ McCollum ?