Free Agency 2021 : 10 signatures qui peuvent changer la NBA

La free agency 2021 va débuter le 1er août en NBA. Mine de rien, ça arrive vite, juste après ces très belles finales ! On a essayé de mettre sur pied 10 "mariages" qui seraient bons pour les deux parties, le joueur et la franchise, et qu'on aimerait finalement assez bien voir se matérialiser.

Chris Paul aux Los Angeles Lakers

Quelles sont les chances que LeBron James soit déjà en train d’essayer de convaincre son ami Chris Paul de le rejoindre à L.A. ? Ou plutôt, la vraie question pertinente, quelles sont les chances que le meneur accepte le défi ? Les finales peuvent vite devenir addictives. Encore plus quand elles laissent un compétiteur maladif sur sa faim. CP3 a mis des années avant de pouvoir goûter à la saveur de l’événement. La tentation de tout faire pour effacer ce souvenir douloureux risque d’être très forte cet été.

Le dossier des Suns est-il vraiment plus attrayant que celui des Lakers pour la saison prochaine ? Laquelle des deux équipes a le plus de chances de le mener au Graal ? Celle avec LeBron James et Anthony Davis ou celle avec Devin Booker et Deandre Ayton ? Heureusement pour la franchise de l’Arizona, ce n’est pas aussi simple. Paul a tissé des liens avec un groupe, un encadrement. Phoenix restera probablement l’option numéro un.

Un favori et deux outsiders, quel avenir pour Chris Paul ?

Paul formerait un « Big Three » impressionnant à Los Angeles. Il serait le meneur avec qui James n’a jamais joué. Un vrai gestionnaire capable de prendre le relais du King et de le laisser assumer moins de responsabilités à la création. LBJ, lui, serait la superstar avec qui CP3 n’a jamais été associé. Un joueur encore plus fort que lui. Avec AD en bonus, ça donnerait une armada terrifiante prête à reconquérir la ligue.