Chris Paul a retrouvé une énorme cote de popularité en NBA. Décrié après une fin compliquée aux Houston Rockets, le meneur s'est totalement relancé avec l'Oklahoma City Thunder avant de retrouver les sommets avec les Phoenix Suns.

Malgré la défaite lors des Finales NBA contre les Milwaukee Bucks (2-4), le vétéran de 36 ans se retrouve pisté par de nombreuses équipes. En effet, cet été, CP3 a la possibilité de se retrouver sur le marché en déclinant une option à 44,2 millions de dollars.

Et l'ancien des Los Angeles Clippers devrait bien réaliser ce choix. L'objectif ? Un contrat à plus de 100 millions de dollars sur trois ans. Sans surprise, les Suns s'imposent comme les grands favoris pour le conserver, d'après Marc J. Spears de The Undefeated.

Les deux parties disposent d'une excellente relation et Paul, dans son discours, semble effectivement se projeter dans l'Arizona. Pour autant, il existe tout de même deux menaces sérieuses sur ce dossier.

Tout d'abord, il y a les Los Angeles Lakers. Les Angelenos et LeBron James insistent pour le récupérer. Pour autant, il s'agit d'une opération complexe car il faudrait mettre en place un "sign-and-trade". Alors qu'il vit toujours à Los Angeles avec sa famille, le natif de Caroline du Nord pourrait apprécier l'idée d'un Big Three avec son ami LBJ et Anthony Davis.

Ensuite, il y a les New York Knicks ! Il ne s'agit pas d'un secret, les Knicks sont à la recherche à ce poste. Et surtout, le président de l'équipe, Leon Rose, entretient un lien très fort avec CP3 puisqu'il est son ancien agent. Avec de l'argent à dépenser cet été, New York reste à surveiller.

Pour résumer, les Suns ont de grandes chances de conserver Chris Paul. Si les dirigeants des Phoenix acceptent de lui donner un contrat important sur la durée, l'affaire devrait se conclure. Par contre, à la moindre faille, les Lakers et les Knicks seront à l'affût.

