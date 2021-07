Chris Paul, ses mots forts sur un échec difficile à accepter…

Chris Paul et les Phoenix Suns ont réalisé une grande saison. Mais finalement, la franchise de l'Arizona a échoué lors des Finales NBA face aux Milwaukee Bucks (2-4). Arrivé à ce stade de la compétition pour la première fois de sa carrière, le meneur de 36 ans a logiquement affiché sa déception.

Rayonnant pendant plusieurs mois, CP3 a été un leader exemplaire pour cette équipe. Mais avec le revers connu sur ces Finales NBA, le natif de Caroline du Nord a éprouvé des difficultés à se réjouir du chemin parcouru.

"Notre saison ? Je vais prendre le temps d'y réfléchir, mais pour l'instant, vous pensez juste à ce que vous auriez pu faire de plus. On avait un super groupe, une saison superbe. Pour moi, cette défaite en Finales NBA signifie simplement qu'il faut retourner au travail. Rien de plus, rien de moins.

Il n'y a pas de victoires morales. Nous avons vu ce qu'il fallait faire pour en arriver là, et j'espère que nous verrons ce qu'il faut faire pour dépasser ça. Mon avenir ? Je ne sais pas, nous venons de perdre il y a quelques minutes. Pour l'instant, on va gérer ça et trouver une solution. Je pense que tout le reste s'arrangera tout seul.

Tout le monde dans ce vestiaire sait que nous avons ce qu'il faut... Mais ce n'était pas assez", a répondu Chris Paul face à la presse.