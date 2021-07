Jrue Holiday, une statistique qui montre son impact énorme sur Chris Paul

Jrue Holiday est en panne d’adresse depuis le début des finales NBA 2021. Mais même en étant à côté de ses pompes en attaque, le meneur des Milwaukee Bucks a été l’une des clés des deux derniers succès de son équipe. Grâce à sa défense. Notamment sur Chris Paul (mais aussi Devin Booker). Il est en train de mettre à mal le meneur des Phoenix Suns, limité à 10 points lors du Game 4.

CP3 déjoue. Il a perdu 15 ballons lors des trois dernières rencontres, son plus mauvais enchaînement en playoffs depuis 2012. La puissance physique, la taille et la vivacité d’Holiday l’empêchent de développer son jeu habituel. La preuve en chiffres : en 78 possessions, le meneur des Bucks a provoqué 7 pertes de balle de son vis-à-vis. Pour la petite comparaison, Paul n’avait concédé qu’un seul TO en 83 possessions contre Dennis Schröder au premier tour des playoffs.

« J’essaye juste de le sortir de sa zone de confort. On veut toujours garder deux ou trois gars devant lui, qu’il ne puisse pas avoir une vision claire de ce qu’il veut faire. On veut le pousser à être dos au jeu », explique Jrue Holiday.

Pour l’instant, ça marche à merveille. Et Chris Paul montre même des signes de fatigue. Il va devoir se ressaisir dans le Game 5 pour éviter aux Suns de couler.

