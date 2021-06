Chris Paul, pas si fou de refuser 44,2 millions de dollars ?

Le meneur des Phoenix Suns Chris Paul envisage de décliner 44,2 millions pour un contrat plus long. Et il pourrait avoir raison.

Auteur de belles performances avec les Phoenix Suns, Chris Paul fait l'objet de nombreuses rumeurs. Depuis plusieurs semaines, il se murmure que le meneur envisage de déclinerChris Paul, superstar finalement sur le marché cet été ? sa "player option" à 44,2 millions de dollars pour la saison prochaine.

Son objectif affiché ? Un nouveau contrat sur trois ans à 100 millions de dollars. Sur le papier, on voit mal une équipe investir 30 millions par saison sur CP3 jusqu'à ses 39 ans. Il s'agirait d'un vrai risque, et cela peu importe le rendement actuel du vétéran en Playoffs.

Pour autant, est-ce vraiment une erreur de la part de l'ancien des Los Angeles Clippers de décliner cette option ? D'après les informations du journaliste de Sports Illustrated Chris Mannix, un dirigeant de la NBA a estimé que Paul pouvait viser un bail de trois ans pour un peu plus de 60 millions de dollars.

Entre les 100 millions espérés par le joueur et les 60 évoqués par un dirigeant, il y a un monde. Mais avec quelques négociations et si le natif de Caroline du Nord continue sur sa lancée pendant ces Playoffs, il peut bel et bien viser un très gros chèque.

Reste à savoir à partir de quel montant Chris Paul estimera que sa "PO" n'est plus viable...

