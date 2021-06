Chris Paul, superstar finalement sur le marché cet été ?

Chris Paul vient de réussir un joli coup à son ami LeBron James. Même diminué par une blessure à l’épaule, contractée dans le Game 1 de la série, le vétéran a contribué à la qualification des Phoenix Suns, vainqueurs des Los Angeles Lakers en six manches. Comme quoi, même à 36 ans, CP3 continue d’avoir un impact évident sur le jeu de toutes ses équipes. Cette saison et ce premier round héroïque en attestent.

Du coup, c’est peut-être le moment de… négocier un nouveau contrat ? En effet, sa valeur est encore haute et il pourrait être tenté d’en profiter. Selon le Bleacher Report, le joueur serait sur le point de faire jouer son option sur sa dernière année de contrat à 44 millions de dollars pour signer un bail plus long. Il chercherait donc autour des 100 millions sur 3 ans.

Ça aurait du sens pour Chris Paul de sécuriser plus d’argent sur le long terme. En revanche, ça paraît beaucoup plus risqué de prolonger un joueur de son âge sur trois saisons de plus, et donc de le payer autour des 30 millions la saison quand il aura 39 balais. Mais certaines seront tentées en se concentrant sur ses performances actuelles… peut-être même que les Phoenix Suns n’auront pas vraiment d’autres choix que de payer pour le garder.

En tout cas, c’est une superstar qui se retrouverait donc sur le marché. Avec probablement des organisations – Los Angeles Lakers, Los Angeles… Clippers ? – déterminées à le convaincre de venir chercher sa première bague. C’est un paramètre à prendre en compte : il n’a jamais joué de finales. Les Suns sont encore en piste mais ils ne font pas forcément figure de favoris. L’appel d’une armada pourra peut-être le faire basculer.

