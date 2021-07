Chris Paul, Magic Johnson veut déjà le voir former un Big Three…

Pour ses premières Finales NBA, Chris Paul a donc perdu. Les Phoenix Suns se sont inclinés face aux Milwaukee (2-4). Et désormais une question risque de faire parler : quel avenir pour le meneur de jeu ?

D'après les dernières rumeurs, le vétéran de 36 ans va décliner son option à 44,2 millions de dollars pour la saison prochaine. Sur le marché, l'ancien des Los Angeles Clippers va viser un bail sur plusieurs années. On parle par exemple d'un deal sur 3 ans à plus de 100 millions de dollars.

Sauf surprise, CP3 devrait poursuivre l'aventure avec les Suns. Mais de son côté, Magic Johnson milite déjà pour le voir aux Los Angeles Lakers !

"Si Chris Paul décide de sortir de son contrat avec les Suns, son premier appel doit être à son meilleur ami LeBron James et aux Lakers. Un 'big three' avec LeBron, Chris et Anthony Davis, ça assure un titre NBA", a commenté Magic Johnson sur le réseau social Twitter.