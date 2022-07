Les agents libres attendent de voir où vont Kevin Durant et Kyrie Irving

À l’heure actuelle, l’intégralité de la ligue attend Kevin Durant et les Brooklyn Nets. Plusieurs joueurs, depuis le début de l’été, où l’ailier et Kyrie Irving tomberont avant d’accepter un nouveau contrat. Langston Galloway fait partie de ces agents libres et ne s’en cache pas.

"Pour l’instant [Kevin Durant et Kyrie Irving] bloquent les choses. Quand on saura ce que ces gars font, les choses se mettront en place pour le reste d’entre nous", a-t-il expliqué dans une interview pour The Advocate.

Cette patience, on l’attend en particulier des vétérans comme Langston Galloway. Pour ces joueurs dont l’objectif est de remporter un titre dans les prochaines années, rien de plus logique.

Depuis qu’il a quitté Detroit en 2020, l’arrière a rejoint les Suns, avec lesquels il a atteint les Finales NBA. Il a ensuite signé aux Warriors l’été dernier. Une belle intuition pour décrocher une bague, mais il a été coupé en présaison. Il a donc passé la saison 2021-2022 entre les Nets et les Bucks. Une tendance claire se dégage de toutes ces décisions : Galloway veut jouer pour un contender.

Agent libre, il attend désormais de voir où il a le plus de chances de gagner pour accepter un contrat. Conscient que le futur de Kevin Durant et de Kyrie Irving pourrait redessiner la course au titre, l’arrière préfère se montrer patient. Il fêtera ses 31 ans cette année et rêve sans doute d’une bague avant de prendre sa retraite.

Galloway n’est pas le seul free agent dans ce cas. Depuis la demande de transfert de KD, plusieurs insiders ont confirmé qu’une partie du marché était figée par la situation des Nets. Il s’agit pour la plupart de joueurs qui signeront au minimum pour compléter les rosters, essentiellement ceux des contenders. Il faudra sans doute attendre que Brooklyn bouge, ou choisisse au contraire de maintenir son projet, pour retrouver du mouvement dans la Free Agency.

Kevin Durant parti pour rester aux Nets ?