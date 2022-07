Kevin Durant veut quitter les Brooklyn Nets. Mais la franchise a la main et demande beaucoup en contrepartie...

Et si Jerry West avait une nouvelle fois raison ? Le stratège, désormais dirigeants des Los Angeles Clippers, pense que Kevin Durant ne sera pas tradé par les Brooklyn Nets.

Brian Windhorst d’ESPN est du même avis. Pour lui, les Nets préféreraient conserver la star parce qu’ils trouvent les contreparties proposées pas à la hauteur.

Ben Simmons assuré de rester à Brooklyn ?

« Pour Kevin Durant, voilà ce qu’il ya : rien du tout », a-t-il affirmé dans l’émission Cet Up. « Il n’y a pas de nouveau. Les exécutifs sont en train de quitter la Summer League. Ils partent en vacances. A ce stade, les Nets préfèrent que Kevin Durant restent avec eux. Il n’y a aucun trade proposé qu’ils aiment. Une énorme question et ce que la ligue attend en quelque sorte de savoir, c’est ce que pense Durant. Il est celui qui a demandé à être tradé. Est-ce qu’il a changé d’avis maintenant que certaines pistes de trade se sont obscurcies ? »

Les pistes le menant à ses destinations préférées semblent en effet avoir pris du plomb dans l’aile. Il y a un mois son responsable business Rich Kleiman rapportait à ESPN que les Phoenix Suns et le Miami Heat avaient les faveurs de Kevin Durant.

Mais les Brooklyn Nets veulent fort logiquement de très lourdes contreparties en échange de leur mega star. Des demandes qui ont visiblement refroidi Miami. Et les Suns n’étaient pas prêts non plus à trop lâcher.

En égalant la proposition des Pacers, ils ont conservé Deandre Ayton. Mais ils ne pourront pas intégrer le big man dans un échange avant le 15 janvier 2023.

Il y a donc de fortes chances que les Suns n’aient plus de quoi convaincre les Nets de procéder à un échange.

Bref, les destinations favorites de Kevin Durant se sont transformées en impasse. Et visiblement, aucune équipe n’a pour l’instant formulé une offre satisfaisante pour BK.

Et Kevin Durant pourrait donc être amené à rester. A moins que les Brooklyn Nets ne revoient leurs prétentions à la baisse. Mais vu le talent du joueur, ils n’ont aucune raison de le faire. Sauf si celui-ci est dans un état d’esprit à la James Harden quand il voulait quitter les Rockets. Et qu’il leur fait comprendre qu’il peut pourrir la situation…

Kevin Durant, les Nets jugés bien trop gourmands ?